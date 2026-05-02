Πετρέλαιο: Άνοδος της τιμής του για δεύτερη εβδομάδα – Ανησυχία για νέο «κύμα» αυξήσεων στις αντλίες τις επόμενες ημέρες

Οι τιμές των καυσίμων προκαλούν ανησυχία και πονοκέφαλο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο πόλεμος συνεχίζεται και παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η διεθνής ενεργειακή αβεβαιότητα και η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια καυσίμων μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η διεθνής αγορά πετρελαίου καταγράφει ισχυρές πιέσεις προς τα πάνω για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τη διατήρηση των προβλημάτων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας. Οι αγορές εκτιμούν πλέον ότι θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την πλήρη αποκατάσταση της ροής πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.

Σε αυτό το περιβάλλον, η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 111 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο 5,5%, ενώ το αργό πετρέλαιο κινείται στα 103 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας άλμα άνω του 11% μέσα σε μία εβδομάδα.

Το αδιέξοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες προσδοκίες για άμεση εξομάλυνση της κατάστασης στην περιοχή, διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Όπως επισημαίνουν διεθνείς αναλυτές, παρά τα ισχυρά οικονομικά και γεωπολιτικά κίνητρα για αποκλιμάκωση, η αβεβαιότητα παραμένει έντονη.

Νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια

Η ανοδική πορεία των διεθνών τιμών έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στη χονδρική αγορά καυσίμων στην Ελλάδα, προμηνύοντας νέο κύμα αυξήσεων στις αντλίες.

Συγκεκριμένα, από τις 20 Απριλίου έως την 1η Μαΐου, η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 8 λεπτά το λίτρο, φτάνοντας τα 1,56 ευρώ από 1,48 ευρώ. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης ενισχύθηκε κατά 4 λεπτά, στα 1,37 ευρώ από 1,33 ευρώ το λίτρο.

Οι καταναλωτές βλέπουν ήδη τις επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους, με πολλούς να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους υπό τον φόβο νέων επιβαρύνσεων.

Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει ήδη ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, διαμορφούμενη στα 2,058 ευρώ το λίτρο στις 29 Απριλίου. Ανοδικά κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση τιμή του να φτάνει τα 1,88 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας αυξηθεί κατά περίπου 8 λεπτά μέσα σε λίγες ημέρες.

Παρά την ανοδική τάση, σημαντικό «ανάχωμα» για το πετρέλαιο κίνησης αποτελεί η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο στην αντλία, η οποία συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών για καταναλωτές και επαγγελματίες.

Η κυβέρνηση διαμηνύει, σύμφωνα με το ERTNews, ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω παρεμβάσεων, εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά.