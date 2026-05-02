Παύλος Μαρινάκης: Η πολιτική δεν είναι μανιφέστα, ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης – Τρέμω τι θα ακούσουν τα αυτάκια μας

Για το μανιφέστο Τσίπρα μίλησε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης στο MEGA το πρωί του Σαββάτου (2/5).

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, «η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα, ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης».

Σε ερώτηση για το εάν πιστεύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι δεύτερος στην κάλπη, πάνω από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «φαίνεται πως θα δοθεί μια μάχη πλειοδοσίας και στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα πετάει περισσότερη λάσπη και θα μιλήσει πιο τοξικά».

«Τρέμω τι θα ακούσουν τα αυτάκια μας μέχρι την έναρξη της μάχης για το ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής του προοδευτικού χώρου», πρόσθεσε ενώ σχολίασε στη συνέχεια πως η συγκεκριμένη σύγκριση θυμίζει αγώνα «νοσταλγοί της δεκαετίας του ’80 με νοσταλγούς προγράμματος Θεσσαλονίκης».

Σε άλλο σημείο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επισήμανε ότι «η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης. Η πολιτική είναι πολιτικές» και καταλόγισε στον Αλέξη Τσίπρα ότι οι πολιτικές του «μας έφεραν 27ους στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης όταν μας πέταγαν έξω από τα Eurogroup. Εγώ προτιμώ τη ζώσα πραγματικότητα. Σίγουρα δεν μπορώ να προβλέψω ποιος θα επικρατήσει κάπου που δεν θέλουμε να συμμετέχουμε».

Κατέληξε δε, στο ότι «εμείς παίζουμε σε άλλο γήπεδο: της αυτοκριτικής, του ρεαλισμού, της δουλειάς και του αποτελέσματος».

