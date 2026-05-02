Παύλος Μαρινάκης: Η πολιτική δεν είναι μανιφέστα, ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης – Τρέμω τι θα ακούσουν τα αυτάκια μας

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης

Για το μανιφέστο Τσίπρα μίλησε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης στο MEGA το πρωί του Σαββάτου (2/5).

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, «η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα, ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης».

Σε ερώτηση για το εάν πιστεύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι δεύτερος στην κάλπη, πάνω από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «φαίνεται πως θα δοθεί μια μάχη πλειοδοσίας και στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα πετάει περισσότερη λάσπη και θα μιλήσει πιο τοξικά».

«Τρέμω τι θα ακούσουν τα αυτάκια μας μέχρι την έναρξη της μάχης για το ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής του προοδευτικού χώρου», πρόσθεσε ενώ σχολίασε στη συνέχεια πως η συγκεκριμένη σύγκριση θυμίζει αγώνα «νοσταλγοί της δεκαετίας του ’80 με νοσταλγούς προγράμματος Θεσσαλονίκης».

Σε άλλο σημείο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επισήμανε ότι «η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης. Η πολιτική είναι πολιτικές» και καταλόγισε στον Αλέξη Τσίπρα ότι οι πολιτικές του «μας έφεραν 27ους στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης όταν μας πέταγαν έξω από τα Eurogroup. Εγώ προτιμώ τη ζώσα πραγματικότητα. Σίγουρα δεν μπορώ να προβλέψω ποιος θα επικρατήσει κάπου που δεν θέλουμε να συμμετέχουμε».

Κατέληξε δε, στο ότι «εμείς παίζουμε σε άλλο γήπεδο: της αυτοκριτικής, του ρεαλισμού, της δουλειάς και του αποτελέσματος».

Δείτε το βίντεο του MEGA:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Δεν ήταν απλώς πόνος στη μέση»: Η συγκλονιστική μαρτυρία της Άννας-Μαρίας Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδ...

Ίλιγγος: Τι είναι και τι μπορεί να τον προκαλεί – Πότε μπορεί να συνδέεται με ημικρανία και έλλειψη βιταμινών

Λιμενικός «κόμβος» αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων πίσω από τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο

Από την ανάκαμψη στην παραγωγικότητα για υψηλότερους μισθούς: Η επόμενη «μάχη» της οικονομίας – Νέα εργαλειοθήκη μεταρρυθμί...

Κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό αποκαλύπτει ότι η AI «πλημμυρίζει» τον ακαδημαϊκό χώρο με εργασίες χαμηλότερης ποιότητας

Συνεχίζονται οι κυβερνοεπιθέσεις μέσω κωδικών πρόσβασης – Εκλάπησαν 2,8 δισ. διαπιστευτήρια
περισσότερα
09:29 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Γεωργιάδης: Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ζητούν ανοιχτά σύνορα για τους λαθρομετανάστες – Δεν πρέπει κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά σε τίποτε

Ανάρτηση έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας και αντιδρώντας σε ανακοίνωσ...
23:18 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Καρυστιανού: Ιστορικός ο φετινός Μάιος για την Ελλάδα και το Κίνημά μας – Μηχανεύονται τα πάντα για να μας διασπάσουν

Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το Κίνημά μας, τονίζει η Μαρία Καρυστιαν...
21:54 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Βελόπουλος: Θράσος να κάνουν δηλώσεις την Πρωτομαγιά οι «άεργοι» της πολιτικής

«Αποτελεί μνημείο θράσους να βλέπεις πολιτικούς αρχηγούς όπως ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης κλπ ...
20:53 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

ΥΠΕΞ: Στο Κέντρο Υγείας Σητείας 31 ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud Flotilla»

Ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρηση των συμμετεχόντων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla από την Ελ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς