Άνδρας διατηρείται σε άριστη φόρμα εδώ και 22 χρόνια – Τα γεύματα που καταναλώνει σε καθημερινή βάση

Για τους περισσότερους, η ιδέα να τρώνε κάθε μέρα το ίδιο πρωινό και το ίδιο μεσημεριανό μοιάζει αδιανόητη. Για έναν 46χρονο όμως, αυτή ακριβώς η συνήθεια είναι το μυστικό που τον κρατά σε άριστη φυσική κατάσταση εδώ και 22 χρόνια. Με μια αυστηρή διατροφική ρουτίνα, ο άνδρας υποστηρίζει πως έχει βρει τον ιδανικό τρόπο να διατηρείται σε άριστη φόρμα και να έχει την ενέργεια και την πνευματική διαύγεια που χρειάζεται στην καθημερινότητά του.

Το καθημερινό πλάνο διατροφής που τον βοηθά να αποδίδει στο μέγιστο

Ο Luke Carlson υποστηρίζει ότι η επανάληψη στη διατροφή δεν είναι βαρετή, αλλά το «κλειδί» της επιτυχίας του. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο 46χρονος ακολουθεί μια σταθερή ρουτίνα:

Ξεκινά την ημέρα του με κουάκερ (βρώμη), μπανάνα, σκόνη πρωτεΐνης και κρεατίνη, ενώ στη συνέχεια καταναλώνει μια μπάρα πρωτεΐνης .

. Το μεσημεριανό του περιλαμβάνει καθημερινά: ένα σάντουιτς με γαλοπούλα ή κοτόπουλο.

Η στρατηγική κατά της «κόπωσης για την λήψη αποφάσεων»

Ο άνδρας εξηγεί ότι αυτή η συνήθεια τον βοηθά να αποφεύγει τη λεγόμενη κόπωση λήψης αποφάσεων (decision fatigue). «Εστιάζω στα μακροθρεπτικά συστατικά που χρειάζομαι, παραμένοντας ταυτόχρονα στο σωστό εύρος θερμίδων», δηλώνει.

Παρά την επαναλαμβανόμενη φύση των γευμάτων του, επιμένει ότι δεν βαριέται ποτέ: «Ανυπομονώ για το φαγητό μου. Μου αρέσουν αυτές οι τροφές και είναι θρεπτικές. Επίσης, μπορώ να τις βρω ή να τις συσκευάσω εύκολα στα ταξίδια μου, καθώς ταξιδεύω σχεδόν κάθε εβδομάδα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Luke Carlson (@lukecarlson3070)

Η φιλοσοφία των επιτυχημένων ανθρώπων του κόσμου

Η προσέγγιση του Luke θυμίζει εκείνη κορυφαίων προσωπικοτήτων που απλοποιούν τις καθημερινές τους επιλογές για να εξοικονομούν πνευματική ενέργεια:

Ο Mark Zuckerberg φοράει σχεδόν πανομοιότυπα γκρι T-shirts.

φοράει σχεδόν πανομοιότυπα γκρι T-shirts. Ο Steve Jobs είχε ταυτιστεί με το μαύρο ζιβάγκο.

είχε ταυτιστεί με το μαύρο ζιβάγκο. Ο Barack Obama περιόριζε τα κοστούμια του σε μπλε ή γκρι κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Καλή φυσική κατάσταση και θερμίδες

Ως CEO της εταιρείας fitness Discover Strength, ο Luke αντιμετωπίζει καθημερινά τεράστιο φόρτο εργασίας. Η σταθερή διατροφή τον γλυτώνει από περιττό άγχος και του επιτρέπει να πετυχαίνει τους fitness στόχους του. Συγκεκριμένα, καταναλώνει καθημερινά 1.900 – 2.200 θερμίδες, γεγονός που τον βοηθά να διατηρεί τη φυσική του κατάσταση και το μυϊκό του σύστημα σε άψογη φόρμα.

Για να εξασφαλίσει ποικιλία στην διατροφή του, ο άνδρας εναλλάσσει το ψωμί σε φέτες με τορτίγιες (wraps) για τα σάντουιτς του. Το δείπνο του χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς συνήθως περιλαμβάνει κοτόπουλο, μπριζόλα ή σολομό. «Ακολουθώ αυτό το πρόγραμμα από τα 24 μου και βρήκα μια ρουτίνα που λειτουργεί ιδανικά για μένα. Δεν βαριέμαι, γιατί έχω αυτή τη μικρή δόση ποικιλίας», εξηγεί.

Η πειθαρχία στα επαγγελματικά ταξίδια

«Έμαθα πριν από περίπου δέκα χρόνια, όταν έπρεπε να κάνω περισσότερα ταξίδια, ότι αν έτρωγα σνακ στις πτήσεις και ενέδιδα στις επιλογές των εστιατορίων όσο βρισκόμουν καθ’ οδόν, θα έπαιρνα βάρος και λίπος. Η πειθαρχία στη διατροφή κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών ταξιδιών είναι εξαιρετικά σημαντική».

Ο Luke, ο οποίος είναι ελεύθερος και χωρίς παιδιά, αναφέρει ότι ο τρόπος ζωής του έχει γίνει αποδεκτός από τον περίγυρό του, συμπεριλαμβανομένων των πρώην συντρόφων και συναδέλφων του. «Όλοι κατανοούν τις διατροφικές μου συνήθειες και δείχνουν ευελιξία. Μπορεί να αστειεύονται ή να με πειράζουν, αλλά ξέρουν ότι χρειάζομαι ένα σάντουιτς για μεσημεριανό – πάντα. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους συνεργάτες μου».

Οι προσπάθειές του να μειώσει την κόπωση λήψης αποφάσεων επεκτείνονται πέρα από το φαγητό. Όταν έχει κάποια προγραμματισμένη πτήση –κάτι που συμβαίνει αρκετές φορές την εβδομάδα– φοράει πάντα το ίδιο σύνολο: παντελόνι και μπλούζα και λευκά παπούτσια.

Το «μη διαπραγματεύσιμο» καθημερινό πρόγραμμα που τον κρατά συγκεντρωμένο και σε φόρμα

Οι κοντινοί του άνθρωποι γνωρίζουν ότι αυτά είναι τα «μη διαπραγματεύσιμα» χαρακτηριστικά της ημέρας του. «Δεν θέλω να χαλάω ή να επηρεάζω αρνητικά την εμπειρία των άλλων. Έτσι, είμαι πρόθυμος να παίρνω το δικό μου φαγητό ή να επιλέγω εστιατόρια που αρέσουν σε εκείνους, αρκεί να μπορώ να βρω κάτι που να καλύπτει τις ανάγκες μου».

Η αυστηρή διατροφή επιτρέπει στον Luke να διατηρεί τη δημιουργικότητά του στις επιχειρήσεις και να επιτυγχάνει τους επαγγελματικούς του στόχους.

«Αυτές δεν είναι μόνο θρεπτικές επιλογές που μου δίνουν ενέργεια, αλλά η συνέπεια με βοηθά να αποφεύγω την κόπωση λήψης αποφάσεων. Ξέρω ακριβώς τι θα φάω κάθε μέρα. Ταξιδεύω πολύ και γνωρίζω ακριβώς ποια θα είναι η ρουτίνα μου, γεγονός που με βοηθά συνολικά στον ρόλο μου ως CEO», καταλήγει.