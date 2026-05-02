Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 40χρονος μοτοσικλετιστής έπειτα από τροχαίο – «Καρφώθηκε» σε δέντρο

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο την Πρωτομαγιά, αυτή τη φορά στην Πάρο, όπου ένας 40χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη περίπου στις 16:30, επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς – Αγκαιριάς, όπου η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 40χρονος, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε δέντρο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, το οποίο έχει αναλάβει και τη σχετική προανάκριση.

