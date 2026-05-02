Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 40χρονος μοτοσικλετιστής έπειτα από τροχαίο – «Καρφώθηκε» σε δέντρο

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο την Πρωτομαγιά, αυτή τη φορά στην Πάρο, όπου ένας 40χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη περίπου στις 16:30, επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς – Αγκαιριάς, όπου η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 40χρονος, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε δέντρο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, το οποίο έχει αναλάβει και τη σχετική προανάκριση.

Πηγή: cyclades24

Πώς να μειώσετε τη «βιολογική ηλικία» του εγκεφάλου σας: Οι 5 τρόποι που κάνουν τη διαφορά

«Δεν ήταν απλώς πόνος στη μέση»: Η συγκλονιστική μαρτυρία της Άννας-Μαρίας Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδ...

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Έως την Κυριακή το βράδυ οι αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Λιμενικός «κόμβος» αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων πίσω από τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο

iOS 26: Η νέα εφαρμογή «Phone» κερδίζει τους χρήστες – Οι εξαιρετικές λειτουργίες του

Κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό αποκαλύπτει ότι η AI «πλημμυρίζει» τον ακαδημαϊκό χώρο με εργασίες χαμηλότερης ποιότητας
12:09 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους ξανά οι αγρότες στα Μάλγαρα – «Ζητάμε από την αστυνομία, να βγούμε στην ΠΑΘΕ για δύο ώρες» – Δείτε βίντεο

Στους δρόμους βγήκαν εκ νέου οι αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, όπου έχουν παραταχθεί συμβολ...
11:42 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ έγινε πριν από λίγη ώρα στην Κρήτη. Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύ...
11:37 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Ο καιρός… τρελάθηκε: Στα «λευκά» ντύθηκε η άνοιξη σε Παρνασσό, Σέλι, Ορεινή Κορινθία και Λάρισα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς η φύση αποφάσισε να υπενθυμίσει φέτος ότι διαθέτει το δικό τη...
10:33 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Σκόπελος: Ώρες αγωνίας για βρέφος 19 μηνών – Φόβοι ότι ήρθε σε επαφή με ποντικοφάρμακο, διακομίσθηκε στον Βόλο

Συναγερμός σήμανε στις Υγειονομικές και Λιμενικές Αρχές της Σκοπέλου ανήμερα της Πρωτομαγιάς γ...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς