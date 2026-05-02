Ανάλυση CNN: Δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σχεδόν όλοι είναι χαμένοι

Όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε πόλεμο κατά του Ιράν, υποσχέθηκε μια γρήγορη και αποφασιστική νίκη. Μόλις δέκα ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν «ήδη κερδίσει τον πόλεμο από πολλές απόψεις».

Δύο μήνες μετά, οι εχθροπραξίες έχουν «παγώσει», αλλά δεν διαφαίνεται πουθενά το οριστικό τέλος του πολέμου, σχολιάζει το CNN. Η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να μην έχει να επιδείξει σαφή στρατηγικά οφέλη, ενώ η σύγκρουση που αρχικά είχε χαρακτηριστεί ως περιορισμένη, τώρα παρασύρει μεγάλο μέρος του κόσμου σε ένα βάλτο που διευρύνεται – με ελάχιστους να βγαίνουν κερδισμένοι.

«Δεν υπάρχουν πραγματικοί νικητές από τον πόλεμο, αλλά υπάρχουν ορισμένες χώρες που βρίσκονται σε σχετικά πλεονεκτική θέση για να διαχειριστούν τις επιπτώσεις του», δήλωσε στο CNN η Μέλανι Σίσον, ανώτερη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

Οι χαμένοι

O λαός του Ιράν

Σε κάθε σύγκρουση, οπουδήποτε στον κόσμο, είναι πάντα οι απλοί άνθρωποι που έχουν να χάσουν τα περισσότερα από έναν πόλεμο – και αυτό ισχύει περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στο Ιράν.

Ο ιρανικός λαός βρίσκεται υπό πυρά τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν χτυπήσει χιλιάδες στόχους στο Ιράν – συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επιθέσεων σε υποδομές πολιτών – σκοτώνοντας περισσότερους από 3.600 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 1.700 πολίτες, σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists in Iran. Ο Τραμπ έχει φτάσει στο σημείο να απειλήσει ότι θα καταστρέψει «ολόκληρο τον πολιτισμό» του Ιράν αν οι ηγέτες της χώρας δεν υποκύψουν στις απαιτήσεις του.

Παράλληλα, το ιρανικό καθεστώς έχει εντείνει τη βίαιη καταστολή της αντιπολίτευσης. Η νέα ηγεσία του καθεστώτος, υπό τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φαίνεται να είναι ακόμη πιο σκληρή από την προηγούμενη, αποφασισμένη να στείλει ένα μήνυμα σε όποιον τολμήσει να την αμφισβητήσει.

Σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περισσότεροι από 600 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί από την κυβέρνηση από την αρχή του έτους, αφού χιλιάδες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στα τέλη Δεκεμβρίου και τον Ιανουάριο. Επιπλέον, οι Ιρανοί βρίσκονται υπό κυβερνητικό αποκλεισμό του διαδικτύου για πάνω από οκτώ εβδομάδες.

Η ιρανική οικονομία έχει επίσης υποστεί σοβαρό πλήγμα, με αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας και την αύξηση της φτώχειας.

Ο λαός του Λιβάνου

Ο λαός του Λιβάνου βρίσκεται εδώ και δεκαετίες εγκλωβισμένος στη σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, και του Ισραήλ. Μια εύθραυστη εκεχειρία ίσχυε μέχρι τον Φεβρουάριο, όταν, μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ άρχισε να επιτίθεται εναντίον του Ισραήλ.

Το Ισραήλ αντέδρασε εξαπολύοντας μια σειρά θανατηφόρων αεροπορικών επιθέσεων και μια πιο εκτεταμένη χερσαία εισβολή με στόχο την καταστροφή της Χεζμπολάχ. Πάνω από 2.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο από την έναρξή τους στις 2 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου την Τρίτη.

Μια ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το CNN υποδηλώνει ότι το Ισραήλ έχει υιοθετήσει στον Λίβανο την ίδια στρατηγική που είχε εφαρμόσει προηγουμένως στη Γάζα και τώρα ισοπεδώνει ολόκληρα χωριά. Το Ισραήλ έχει αναφέρει ότι οι 600.000 άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί στο νότιο Λίβανο δεν θα επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους έως ότου η Χεζμπολάχ παύσει να απειλεί το βόρειο Ισραήλ.

Χώρες του Κόλπου

Οι χώρες του Κόλπου έχουν βρεθεί να πλήττονται σοβαρά από έναν πόλεμο που δεν ήθελαν και προσπάθησαν σκληρά να αποτρέψουν.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται κοντά σε πολλές από τις πιο καταστροφικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών, απολάμβαναν δεκαετίες σταθερότητας και ευημερίας – μέχρι που το Ιράν άρχισε να ανταποδίδει τα πυρά εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, επιτιθέμενο εναντίον τους.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πληγεί κατά πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, καθώς έχουν δεχτεί περισσότερες ιρανικές ρουκέτες και drones. Αν και η συντριπτική πλειοψηφία τους έχει αναχαιτιστεί, η ζημιά έχει ήδη γίνει, απειλώντας τη θέση των ΗΑΕ ως περιφερειακού εμπορικού και τουριστικού κόμβου.

Εν τω μεταξύ, το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν είχε καταστροφικές επιπτώσεις για το Ιράκ, το Κατάρ και το Κουβέιτ, τα οποία εξαρτώνται από αυτό το θαλάσσιο πέρασμα για τις εξαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων προϊόντων.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μείωσε σημαντικά τις προβλέψεις του για την οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών και εκτιμά ότι οι οικονομίες του Ιράκ, του Κατάρ και του Κουβέιτ θα συρρικνωθούν φέτος.

Ο αμερικανικός λαός

Ο πόλεμος έχει επιβαρύνει τους Αμερικανούς και τα πορτοφόλια τους. Ήδη πληρώνουν περισσότερα για τη βενζίνη και τα αεροπορικά εισιτήρια, καθώς και για ορισμένες υπηρεσίες, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αρχίζουν να προσθέτουν επιπλέον χρέωση καυσίμων στις τιμές τους. Ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,3% τον Μάρτιο, από 2,4% τον Φεβρουάριο. Το κλίμα εμπιστοσύνης των καταναλωτών καταρρέει.

«Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πούμε: η κατάσταση για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή», δήλωσε η Σίσον, από το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς. «Η αμερικανική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο για τις μεταφορές ανθρώπων και εμπορευμάτων και δεν έχει επενδύσει αρκετά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Η παγκόσμια οικονομία και οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο

Οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο ήδη νιώθουν τις επιπτώσεις του πολέμου.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην Ασία, όπου πολλές χώρες εξαρτώνται από τις εισαγωγές πετρελαίου και άλλων πετροχημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη μεταποιητική βιομηχανία. Οι κάτοικοι της Λατινικής Αμερικής αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων. Η κρίση επιβαρύνει τις ήδη δοκιμαζόμενες οικονομίες σε ολόκληρη την Αφρική. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποιεί για έναν «μεγάλο σοκ».

Πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο παγκόσμιος πληθωρισμός αναμενόταν να επιβραδυνθεί στο 3,8% φέτος από 4,1% πέρυσι. Τώρα, το ΔΝΤ προβλέπει ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 4,4%.

Το ΔΝΤ μείωσε επίσης τις προβλέψεις του για την οικονομική ανάπτυξη νωρίτερα αυτό το μήνα, αναφέροντας ότι πλέον αναμένει η παγκόσμια οικονομία να αναπτυχθεί κατά 3,1% φέτος, σε σύγκριση με το 3,3% που προέβλεπε τον Ιανουάριο.

Το ΔΝΤ προειδοποίησε ότι οι φτωχότερες χώρες θα πληγούν περισσότερο, εν μέρει λόγω της ραγδαίας ανόδου των τιμών των λιπασμάτων. Οι κάτοικοι αυτών των χωρών εξαρτώνται περισσότερο από τη γεωργία και δαπανούν μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών εισοδημάτων τους για τρόφιμα.

Πιθανοί χαμένοι

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ πήρε ένα τεράστιο ρίσκο το οποίο έχει αποδώσει ακόμα καρπούς. Υποσχέθηκε έναν σύντομο πόλεμο με στόχο να τερματίσει τις ιρανικές πυρηνικές και πυραυλικές απειλές – και ίσως ακόμη και να ανατρέψει το ίδιο το καθεστώς. Ωστόσο, αυτοί οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα και το τέλος της σύγκρουσης παραμένει αβέβαιο.

Στις ΗΠΑ, ο πόλεμος δεν ήταν δημοφιλής εξαρχής. Όσο περισσότερο παρατείνεται, τόσο χειρότερα γίνονται τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων για τον Τραμπ. Μια δημοσκόπηση από σύνολο δημοσκοπήσεων του CNN – δηλαδή ο μέσος όρος πρόσφατων δημοσκοπήσεων – δείχνει ότι το ποσοστό αποδοχής του προέδρου ανέρχεται σε μόλις 37%.

«Από πολιτική άποψη, οι τιμές του φυσικού αερίου είναι ήδη υψηλές και συνεχίζουν να αυξάνονται, κάτι που δεν βοηθά την κυβέρνηση Τραμπ. Και από διπλωματική άποψη, ο Τραμπ φαίνεται αδύναμος. Φαίνεται πλέον να καταλαβαίνει ότι η επανάληψη των εχθροπραξιών θα κοστίσει πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είναι πολύ πιθανό να φέρει τα αποτελέσματα που επιθυμεί – όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα, το Στενό το Ορμούζ, καθώς και την αλλαγή καθεστώτος», πρόσθεσε ο Σίσον.

Ωστόσο, ο Τραμπ θα μπορούσε ακόμα να βγει νικητής – αν το Ιράν αναγκαστεί να υποκύψει και να αποδεχτεί τις ακραίες απαιτήσεις των ΗΠΑ. Αλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πιθανό, τουλάχιστον για την ώρα.

Ισραήλ και Μπενιαμίν Νετανιάχου

Μόλις πριν από λίγα χρόνια, η ιδέα μιας άμεσης σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ θα ήταν αδιανόητη – κυρίως επειδή το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, και ειδικά οι ΗΠΑ, προσπαθούσαν ενεργά να την αποτρέψουν.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατάφερε να πείσει τον Τραμπ ότι μια κοινή αμερικανο-ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν ήταν ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το καθεστώς και το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αυτό αποτέλεσε στρατηγική νίκη για τον Νετανιάχου, τουλάχιστον αρχικά. Την περασμένη εβδομάδα, ο Νετανιάχου επανέλαβε για άλλη μια φορά την υπόσχεσή του ότι θα «αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής» και ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το γεγονός ότι η στρατιωτική επιχείρηση κατέστρεψε μεγάλο μέρος της στρατιωτικής ισχύος του Ιράν μπορεί να δώσει στον Νετανιάχου την ώθηση που χρειάζεται, ενόψει της εκλογικής χρονιάς στο Ισραήλ.

Παράλληλα, πολλές δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι, ενώ οι περισσότεροι Ισραηλινοί υποστηρίζουν τον πόλεμο με το Ιράν, δεν πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κερδίζουν. Ο πόλεμος έχει επίσης βλάψει περαιτέρω την εικόνα του Ισραήλ στις ΗΠΑ, η οποία είχε ήδη πληγεί λόγω της καταστροφικής σύγκρουσης στη Γάζα.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για την ασφάλεια του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που ζουν στις βόρειες περιοχές του Ισραήλ, όπου η απειλή από τους πυραύλους και τα drones της Χεζμπολάχ έχει αυξηθεί εκ νέου.

Το ιρανικό καθεστώς

Το ιρανικό καθεστώς έχει υποστεί απώλειες στη σύγκρουση, καθώς πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο επί πολλά χρόνια Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχουν σκοτωθεί από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ωστόσο, το καθεστώς παραμένει στη θέση του και οι νέοι ηγέτες του φαίνονται πιο ριζοσπαστικοί και πιο διατεθειμένοι για αντιπαράθεση από τους προηγούμενους. Το πιο σημαντικό είναι ότι το καθεστώς έχει αποκτήσει νέα διπλωματική επιρροή, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να προκαλέσει παγκόσμια αναταραχή κλείνοντας το Στενό του Ορμούζ.

«Πήραν το ρίσκο και, ως αποτέλεσμα αυτής της μάλλον επικίνδυνης κίνησης, απέδειξαν ότι έχουν τον de facto έλεγχο του Στενού, κάτι που έχει σημαντικές επιπτώσεις για το μέλλον της περιοχής και της παγκόσμιας οικονομίας», δήλωσε η Μόνα Γιακουμπιάν, διευθύντρια του Προγράμματος για τη Μέση Ανατολή στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS).

Ουκρανία

Βραχυπρόθεσμα, ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί πολύ κακή είδηση για το Κίεβο. Σημαντικές παραδόσεις όπλων έχουν ανακατευθυνθεί, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο CNN την περασμένη εβδομάδα ότι οι προμήθειες αντιβαλλιστικών πυραύλων έχουν επηρεαστεί αρνητικά λόγω της περιορισμένης παραγωγικής ικανότητας στις ΗΠΑ.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επίσης αποσπάσει την προσοχή του κόσμου από την Ουκρανία, με την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα, υπό την ηγεσία του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, να επικεντρώνεται πλέον στο Ιράν.

Όμως, ίσως υπάρχει και μια θετική πλευρά. Τα περισσότερα από τέσσερα χρόνια που προσπαθεί να αμυνθεί ενάντια στη Ρωσία έχουν μετατρέψει την Ουκρανία σε κάτι σαν υπερδύναμη στον τομέα των drones. Η ιρανική απειλή έκανε τον κόσμο να το αντιληφθεί αυτό.

«Αυτός ο πόλεμος έχει δημιουργήσει κάποιες ενδιαφέρουσες προοπτικές για την Ουκρανία στον Κόλπο. Ο Ζελένσκι ταξίδεψε στον Κόλπο και τον υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες. … Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή μιας σημαντικής σχέσης, λόγω του κοινού ενδιαφέροντός τους για την ανάπτυξη τεχνολογίας κατά των drones», δήλωσε η Γιακουμπιάν.

Νικητές…μέχρι στιγμής

Κίνα

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας στον κόσμο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το Πεκίνο ενδέχεται να βγει από αυτή τη σύγκρουση πιο ισχυρό.

Η Κίνα έχει αντεπεξέλθει σχετικά καλά στην πετρελαϊκή κρίση. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, δημιούργησε τεράστια αποθέματα πετρελαίου, διαφοροποίησε τις πηγές εισαγωγών της και επιτάχυνε τη μετάβαση στην ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται από εγχώριες πηγές ενέργειας, όπως ο άνθρακας και οι ανανεώσιμες πηγές. Αυτό βοηθά τη χώρα να αντέξει την πίεση των υψηλών τιμών του πετρελαίου. Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για κινεζικά φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες στο μέλλον, καθώς αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Υπάρχει επίσης και μια διπλωματική πτυχή. Η Κίνα ενδέχεται επίσης να ωφεληθεί από τη ζημιά που έχει υποστεί η φήμη των ΗΠΑ λόγω του πολέμου, ανέφερε η Γιακουμπιάν. «Οι ΗΠΑ έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας αυτού του πολέμου. Πρόκειται για έναν πόλεμο που δεν χαίρει δημοφιλίας, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο… και η Κίνα κατάφερε να πάρει το πάνω χέρι σε αυτό το θέμα και να αναδειχθεί ως βασικός υποστηρικτής της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και του διεθνούς δικαίου», σημείωσε.

Υπάρχει επίσης μια διάσταση που αφορά την ασφάλεια και τη στρατηγική. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει αναγκάσει τις ΗΠΑ να αποσύρουν ορισμένα από τα πιο κρίσιμα στρατιωτικά τους μέσα από την Ασία, αποδυναμώνοντας την αποτροπή τους σε μια περιοχή όπου η Κίνα επιβάλλει όλο και περισσότερο τη δύναμή της και διατηρεί φιλοδοξίες έναντι της Ταϊβάν.

Ωστόσο, η κινεζική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές. Εάν η παγκόσμια οικονομία συνεχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολίες, θα μειωθεί ο αριθμός των πελατών για τα προϊόντα της. Αυτό συμβαίνει ήδη. Οι εξαγωγές προς τη Μέση Ανατολή – μια βασική αγορά για την Κίνα – παρουσιάζουν πτώση.

Εταιρείες ορυκτών καυσίμων

Ενώ η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου κάνει τη ζωή πολύ πιο ακριβή για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου αποκομίζουν τεράστια κέρδη.

Οι Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, Exxon και TotalEnergies καταγράφουν όλες τεράστια κέρδη λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου και των απότομων διακυμάνσεων σε αυτές. Σύμφωνα με μια νέα έκθεση της Oxfam, οι έξι εταιρείες προβλέπεται να καταγράψουν κέρδη ύψους 94 δισ. δολαρίων φέτος.

Ωστόσο, τα υψηλά κέρδη έχουν οδηγήσει σε εκκλήσεις για την επιβολή φόρων στα έκτακτα κέρδη αυτών των εταιρειών σε πολλές χώρες. Η κρίση καθιστά επίσης τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πιο ελκυστικές και θα μπορούσε να επιταχύνει τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Ρωσία

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ρωσική οικονομία έχει πάρει ώθηση από τη σύγκρουση. Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και των λιπασμάτων έχουν αποφέρει επιπλέον έσοδα στο Κρεμλίνο – ειδικά αφού οι ΗΠΑ χαλάρωσαν προσωρινά τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο που βρισκόταν ήδη εν πλω, προκειμένου να υπάρξει νέα προσφορά στην αγορά πετρελαίου καθώς οι τιμές ανέβαιναν.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τα έσοδα της Ρωσίας από τον ενεργειακό τομέα σχεδόν διπλασιάστηκαν τον Μάρτιο, φτάνοντας τα 19 δισ. δολάρια, από 9,75 δισ. δολάρια τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων – ιδίως λιμένων και διυλιστηρίων – έχουν περιορίσει την ποσότητα πετρελαίου που μπορεί να πουλήσει η Ρωσία.

«Υπάρχει όμως ένα σημαντικό “αλλά” εδώ», είπε η Γιακουμπιάν, αναφερόμενη στις νέες σχέσεις που έχει αναπτύξει η Ουκρανία στον Κόλπο. «Για τους Ρώσους, οι οποίοι, φυσικά, έχουν επίσης παρουσία στον Κόλπο, το γεγονός ότι ο κύριος αντίπαλός τους εισέρχεται στη Μέση Ανατολή πρέπει να αποτελεί λόγο βαθιάς ανησυχίας», πρόσθεσε, επισημαίνοντας τη μακροχρόνια παρουσία της Μόσχας στην περιοχή και τους δεσμούς της με αυτήν.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση έχει εντείνει την επιθυμία πολλών χωρών να στραφούν προς τις καθαρές μορφές ενέργειας, κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί ευεργετικό για τον τομέα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα μια νέα στρατηγική για την προστασία των πολιτών από τις «απότομες διακυμάνσεις των τιμών των ορυκτών καυσίμων» και την επιτάχυνση της ανάπτυξης της «εγχώριας καθαρής ενέργειας», εν μέρει ως απάντηση στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Υπάρχει όμως και μια επιφύλαξη: Η κρίση στο Ιράν οδηγεί σε αύξηση των τιμών των υλικών που χρησιμοποιούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το αλουμίνιο, και διαταράσσει βασικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Αυτό θα μπορούσε να καταστήσει την τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πιο δαπανηρή.

Κατασκευαστές drones και όπλων

Όπως συμβαίνει σε κάθε σύγκρουση, οι κατασκευαστές όπλων αναμένεται να αποκομίσουν κέρδη. Το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης δημοσίευσε τη Δευτέρα μια έκθεση από την οποία προκύπτει ότι οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2,9% πέρυσι, φτάνοντας τα 2,019 τρισ. δολάρια το 2025.

Ο Σιάο Λιάνγκ, ερευνητής στο Πρόγραμμα Στρατιωτικών Δαπανών και Παραγωγής Όπλων του ινστιτούτου, δήλωσε ότι η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα κράτη ανταποκρίθηκαν «σε μια ακόμη χρονιά πολέμων, αβεβαιότητας και γεωπολιτικών αναταραχών με προγράμματα εξοπλισμού μεγάλης κλίμακας».

«Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των τρεχουσών κρίσεων, καθώς και τους μακροπρόθεσμους στόχους πολλών κρατών όσον αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες, αυτή η αύξηση θα συνεχιστεί πιθανώς έως το 2026 και πέραν αυτού», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ούτε ο αμυντικός τομέας μπορεί να θεωρηθεί σίγουρος νικητής μακροπρόθεσμα. Οι μετοχές ορισμένων από τις μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες στον κόσμο έχουν δεχτεί πιέσεις τους τελευταίους μήνες, μετά από μια σταθερή ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτό οφείλεται εν μέρει στη μη δημοτικότητα του πολέμου με το Ιράν στις ΗΠΑ και στις προσδοκίες για πιθανή αλλαγή πολιτικής στο μέλλον, καθώς και στην αβεβαιότητα σχετικά με το αν ο αμυντικός προϋπολογισμός της κυβέρνησης Τραμπ θα εγκριθεί από το Κογκρέσο.