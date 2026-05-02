Πάτρα: Οδηγός έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, το… ανέβασε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε πεζή

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (02/05) στην Πάτρα, όπου μία γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έπειτα από πρόσκρουση ενός αυτοκινήτου σε σταθμευμένο όχημα, που κατέληξε να την χτυπήσει.

Όλα συνέβησαν στην οδό Ιωνίας στα Προσφυγικά της Πάτρας. Η οδηγός ενός SUV φέρεται να έχασε τον έλεγχο και «καρφώθηκε» πάνω σε ένα σταθμευμένο όχημα. Το σταθμευμένο όχημα από την ορμή «ανέβηκε» πάνω στο πεζοδρόμιο και χτύπησε μία γυναίκα που περπατούσε αμέριμνη στο δρόμο.

Επί τόπου έφθασαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι μετέφεραν τη γυναίκα στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν η ΕΛ.ΑΣ. και η Πυροσβεστική, ενώ έρευνα για τα αίτια διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

