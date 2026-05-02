Οδηγός μηχανής έτρεχε με 240χλμ/ώρα – Τον εντόπισαν μέσα από τα βίντεο που δημοσίευε στα social media

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 37χρονος, ο οποίος δημοσίευσε στα social media τις… ιλιγγιώδεις ταχύτητες που έπιανε με τη μοτοσικλέτα του, μεγάλου κυβισμού.

Στα βίντεο εμφανιζόταν ο 37χρονος, ο οποίος κινούμενος στην Παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας – Θήβας ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα, άνω των 240 χλμ/ώρα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Επιπλέον, παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας έτερα οχήματα.

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 37χρονο ημεδαπό, ως τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσικλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ’ εξακολούθηση.

Ακόμη, την Πέμπτη εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσικλέτα στην περιοχή της Νίκαιας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.