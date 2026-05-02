Σικάγο: Νεκρός εν ώρα υπηρεσίας ομογενής αστυνομικός σε ένοπλο επεισόδιο σε νοσοκομείο – Η τραγική σύμπτωση

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Block Club Chicago
Νεκρός έπεσε εν ώρα καθήκοντος ο ομογενής αστυνομικός Ιωάννης Βαρθολομαίου (John Bartholomeu) στο Σικάγο, έπειτα από ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε νοσοκομείο της πόλης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Πυροβολισμοί μέσα στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τη Chicago Tribune, ο 38χρονος αστυνομικός, με περίπου δέκα χρόνια υπηρεσίας στο αστυνομικό σώμα, δέχθηκε θανάσιμα πυρά εντός του Endeavor Health Swedish Hospital, στη συνοικία Λίνκολν Σκουέρ.

Από το ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε ακόμη ένας αστυνομικός, 57 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Advocate Illinois Masonic Medical Center, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατος του Βαρθολομαίου.

Υπό επιτήρηση ο δράστης

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ο φερόμενος δράστης βρισκόταν υπό αστυνομική επιτήρηση στο νοσοκομείο, όταν περίπου στις 11:00 άνοιξε πυρ κατά των αστυνομικών. Στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο, με την αστυνομία να εξαπολύει άμεσα επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Λίγη ώρα αργότερα, ο ύποπτος συνελήφθη σε κοντινή απόσταση, έπειτα από εκτεταμένες έρευνες και ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων στην περιοχή.

Σύνδεση με ένοπλη ληστεία

Η υπόθεση φέρεται να συνδέεται με ένοπλη ληστεία που είχε προηγηθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα στην περιοχή Όλμπανι Παρκ. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, δύο άτομα απείλησαν υπάλληλο καταστήματος με όπλο, την ανάγκασαν να τους οδηγήσει σε γραφείο και της επιτέθηκαν, αναζητώντας χρήματα πριν διαφύγουν.

Ένας εκ των υπόπτων συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική παρακολούθηση, όπου και σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, ενώ ο δεύτερος αρχικά διέφυγε.

Έρευνα για τα κενά ασφαλείας

Οι αρχές εξετάζουν πώς ο συλληφθείς κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε όπλο ενώ τελούσε υπό επιτήρηση, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες.

Το Firewater Saloon στο Έντισον Παρκ μοιράζει μπλε κορδέλες ως ένδειξη στήριξης στον πεσόντα αστυνομικό του Σικάγο, Ιωάννη Βαρθολομαίου. (Molly DeVore / Block Club Chicago)
Η τραγική σύμπτωση

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σχεδόν την ίδια ημερομηνία πριν από πέντε χρόνια, είχε χάσει τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας ακόμη ένας ομογενής αστυνομικός, ο Αναστάσιος Τσάκος, ο οποίος παρασύρθηκε από όχημα ενώ ρύθμιζε την κυκλοφορία μετά από τροχαίο. Ο οδηγός βρισκόταν τότε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το Λύκειο St. Patrick διοργάνωσε εκδήλωση οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες του αστυνομικού Ιωάννη Βαρθολομαίου και του πυροσβέστη Μάικλ Άλτμαν, που επίσης σκοτώθηκε στο καθήκον, στις 29 Απριλίου 2026. (Molly DeVore / Block Club Chicago)
Κύμα συμπαράστασης στη γειτονιά του

Συγκίνηση και μαζική κινητοποίηση καταγράφεται στη βορειοδυτική πλευρά του Σικάγο, όπου κάτοικοι και τοπικοί φορείς τιμούν τη μνήμη του αστυνομικού Ιωάννη Βαρθολομαίου και του πυροσβέστη Μάικλ Άλτμαν, που σκοτώθηκε σε φωτιά τον Μάρτιο.

Μπλε (για τον Βαρθολομαίου) και κόκκινες (για τον Άλτμαν) κορδέλες έχουν τοποθετηθεί σε δρόμους και κατοικίες, ενώ διοργανώνονται δράσεις οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειές τους, με σχετική καμπάνια να έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 120.000 δολάρια.

Παράλληλα, σχολεία και επιχειρήσεις της περιοχής προχωρούν σε πρωτοβουλίες στήριξης, υπογραμμίζοντας το ισχυρό δέσιμο της κοινότητας με τα σώματα ασφαλείας και τη βαθιά επίδραση που είχε ο θάνατός του.

