Φρουροί της Επανάστασης: Νέοι κανόνες διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μπλόκο στις αποστολές προς τις βάσεις των ΗΠΑ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Στενά Ορμούζ

Νέο πλαίσιο για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και την Αραβική Θάλασσα ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, θέτοντας περιορισμούς στη διέλευση πλοίων που μεταφέρουν όπλα ή εφοδιασμό για αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Περιορισμοί σε στρατιωτικά φορτία

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, πλοία που συνδέονται με μεταφορά στρατιωτικού υλικού ή αποστολές προς βάσεις των Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέπεται να διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, από την οποία περνά μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας.

«Χωρίς ρόλο οι ΗΠΑ»

Όπως δήλωσε ο ερευνητής Αλί Ακμπάρ Νταρεϊνί, με έδρα την Τεχεράνη, οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν στη διασφάλιση της ασφάλειας της περιοχής από τα ίδια τα κράτη της.

«Δεν θα υπάρχει χώρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Al Jazeera.

Διαπραγματεύσεις με αραβικές χώρες

Ο ίδιος σημείωσε ότι το Ιράν βρίσκεται σε συνομιλίες με αραβικές χώρες της περιοχής, με στόχο την αναθεώρηση της πολυετούς συμφωνίας «πετρέλαιο έναντι ασφάλειας» που είχε διαμορφωθεί μεταξύ των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στον αραβικό κόσμο.

Κατά τον Νταρεϊνί, το υφιστάμενο μοντέλο ασφάλειας «αγνοούσε πλήρως» την Τεχεράνη, με την ιρανική πλευρά να επιδιώκει πλέον έναν πιο ενεργό και αυτόνομο ρόλο στη διαχείριση της περιφερειακής ασφάλειας.

