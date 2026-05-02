ΝΑΤΟ: «Παραμένουμε ισχυροί» παρά την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

ΗΠΑ, στρατιώτες, Μέση Ανατολή
Φωτογραφία Αρχείου: U.S. Central Command

Το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι διατηρεί πλήρη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες άμυνας και αποτροπής του, παρά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, αναφέρει το Sky News.

«Σε εξέλιξη επαφές με τις ΗΠΑ»

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Συμμαχίας, το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε συνεννόηση με την Ουάσιγκτον για να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες της απόφασης.

«Εργαζόμαστε με τις ΗΠΑ για να κατανοήσουμε τις ακριβείς παραμέτρους της κίνησης αυτής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περισσότερη ευθύνη για την Ευρώπη

Η εξέλιξη αυτή, όπως σημειώνεται, ενισχύει την ανάγκη η Ευρώπη να αυξήσει περαιτέρω τις αμυντικές της δαπάνες και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη συλλογική ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΝΑΤΟ επισημαίνει ότι ήδη καταγράφεται πρόοδος, καθώς οι σύμμαχοι έχουν συμφωνήσει στην αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ.

«Ισχυρή Ευρώπη σε ισχυρό ΝΑΤΟ»

Παρά τη μετακίνηση δυνάμεων, η Συμμαχία υπογραμμίζει ότι η συνολική της αποτρεπτική ισχύς παραμένει ακέραιη.

«Παραμένουμε βέβαιοι για την ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την αποτροπή και την άμυνά μας, καθώς προχωρά η μετάβαση προς μια ισχυρότερη Ευρώπη μέσα σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ», καταλήγει η ανακοίνωση.

