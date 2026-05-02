Βελόπουλος: Η ψεύτικη «κόντρα» μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ θυμίζει τη νύφη που πατά το πόδι του γαμπρού για να δείξει ποιος έχει το «πάνω χέρι»

Για «ψεύτικη κόντρα» μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος, σημειώνοντας ότι τα δύο αυτά κόμματα «ήρθαν “εις γάμου κοινωνίαν”».

«Η ψεύτικη “κόντρα” μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ θυμίζει τη νύφη που πατά το πόδι του γαμπρού κατά τη γαμήλια τελετή, για να δείξει ποιος έχει το “πάνω χέρι” ενώ ήδη τελείται το μυστήριο του γάμου (ήτοι, συγκυβέρνηση)», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Βελόπουλο, «με απλά λόγια, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ήρθαν “εις γάμου κοινωνίαν” (συγκυβέρνηση), όπως αποδείχτηκε και στην ψηφοφορία για τις ανεξάρτητες Αρχές».