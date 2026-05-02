Ατύχημα στον Άραξο: «Δεν είμαι πολύ καλά, πονάω πολύ» λέει η δημοσιογράφος που τραυματίστηκε – Με κάταγμα ποδοκνημικής ο φωτορεπόρτερ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος με τρεις τραυματίες, που συνέβη την Πρωτομαγιά στο αεροδρόμιο του Αράξου, κατά την τελετή για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το ατύχημα συνέβη όταν υποχώρησε η σκάλα στην οποία βρίσκονται δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και εικονολήπτες, προκειμένου να καλύψουν την εκδήλωση. Άνθρωποι έπεσαν στο έδαφος από ύψος περίπου τριών μέτρων, ενώ επικράτησαν στιγμές πανικού και χάους. Οι κραυγές των τραυματιών «κόβουν» την ανάσα.

Στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega μίλησε η δημοσιογράφος, που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένη, και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, αναμένοντας να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

«Μας ανεβάσανε πάνω σε μία σκάλα αεροπλάνου, η οποία όμως δεν ακούμπαγε στο αεροπλάνο, ήταν στον αέρα, και κατέρρευσε. Έχω σπάσει το πόδι μου στον αστράγαλο σε τρία σημεία και πρέπει να βάλω λάμες», περιγράφει η δημοσιογράφος.

«Δεν είμαι πολύ καλά. Είμαι στο νοσοκομείο του Ρίου αυτή την στιγμή, θα φύγω όμως από δω. Πονάω, δεν είναι καθόλου… Πονάω πολύ και λίγα παυσίπονα μου δίνουν εδώ», προσθέτει η ίδια.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο τραυματίας φωτορεπόρτερ, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. «Για κάποιον λόγο η σκάλα υποχώρησε και βρεθήκαμε στο κενό από ύψος τριών μέτρων. Όταν σου λέει κάποιος ανέβα επάνω, θεωρώ ότι τα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί. Εγώ έσπασα όλο τον εξοπλισμό μου. Έχω ένα κάταγμα ποδοκνημικής, με σκοπό μία επανεξέταση για να δούμε αν θα χειρουργηθεί ή όχι μετά από 10 μέρες», τονίζει στις δηλώσεις του.

Η έρευνα για τα αίτια

Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος ευθύνεται γι’ αυτό το ατύχημα.

«Είναι κάτι που δεν μπορώ να αξιολογήσω ούτε μπορώ να προβώ σε εκτιμήσεις και εικασίες ούτε αποδίδοντας ευθύνες στον αέρα. Είναι οι αρμόδιοι φορείς αυτοί που θα εξετάσουν το περιστατικό και θα αποδώσουν όπου απαιτείται ευθύνες», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης τουριστικής ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας.

«Ήταν απρόσμενο και πολύ στενάχωρο. Ξαφνικά τους είδαμε να πέφτουν. Κατεβήκαμε από την εξέδρα κι εμείς, λίγο έλειψε να πέσουμε κι εμείς. Αυτή ήταν η εικόνα. Αυτομάτως συμπαρασταθήκαμε σε όλους τους τραυματίες και αποχωρήσαμε από την εκδήλωση», πρόσθεσε ο αντιπεριφερειάρχης.