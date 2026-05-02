Άραξος: Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος με 3 τραυματίες – Η ανακοίνωση της ΥΠΑ

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος με τρεις τραυματίες, που συνέβη την Πρωτομαγιά στο αεροδρόμιο του Αράξου, κατά την τελετή για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας, διενεργεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του αεροδρομίου.

Η ανακοίνωση της ΥΠΑ

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στο αεροδρόμιο του Αράξου, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν και σε όσους κινδύνευσαν στην προσπάθειά τους να αποδώσουν παραστατικά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI».

Όπως αναφέρεται, «άμεσα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι τραυματίες διακομίσθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση».

«Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του αεροδρομίου Αράξου, διερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος», καταλήγει η ανακοίνωση.

16:57 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Ατύχημα στον Άραξο: «Δεν είμαι πολύ καλά, πονάω πολύ» λέει η δημοσιογράφος που τραυματίστηκε – Με κάταγμα ποδοκνημικής ο φωτορεπόρτερ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος με τρεις τραυματίες, που συνέβη την ...
