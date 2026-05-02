Ιράν: Σε κρίσιμη κατάσταση η Νομπελίστρια Ναργκές Μοχαμαντί – Έκκληση για άμεση απελευθέρωσή της

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Μια άδεια καρέκλα συμβόλιζε την απουσία της Ναργκές Μοχαμαντί κατά την τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο το 2023. (Reuters)
Σε σοβαρή και ασταθή κατάσταση νοσηλεύεται η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκές Μοχαμαντί, η οποία κρατείται στο Ιράν, μετά από «καταστροφική επιδείνωση» της υγείας της, όπως καταγγέλλει το ίδρυμά της, σύμφωνα με το Sky News.

«Καταστροφική επιδείνωση» μετά από μήνες χωρίς φροντίδα

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ναργκές Μοχαμαντί, η νομικός και ακτιβίστρια υπέστη σοβαρή καρδιακή κρίση έπειτα από 140 ημέρες «συστηματικής ιατρικής παραμέλησης». Φέρεται να έχασε δύο φορές τις αισθήσεις της και να χρειάζεται υποστήριξη με οξυγόνο, ενώ παραμένει σε ασταθή κατάσταση.

Μεταφέρθηκε από τις φυλακές της Ζαντζάν σε νοσοκομείο της ίδιας επαρχίας, ωστόσο η κατάστασή της θεωρείται κρίσιμη.

Ο σύζυγός της, Ταγί Ραχμανί,

Καταγγελίες για άρνηση μεταφοράς στην Τεχεράνη

Ο σύζυγός της, Ταγί Ραχμανί, καταγγέλλει ότι οι ιρανικές αρχές εμποδίζουν τη μεταφορά της στην Τεχεράνη, όπου θα μπορούσε να λάβει την απαραίτητη εξειδικευμένη θεραπεία.

Όπως υποστηρίζει, το υπουργείο Πληροφοριών επιμένει να παραμείνει στο τοπικό νοσοκομείο, παρά τις ιατρικές εισηγήσεις, ενώ εκφράζει φόβους ότι η ζωή της δεν αποτελεί προτεραιότητα για το καθεστώς.

Παράλληλα, αναφέρει ότι τα παιδιά της δεν την έχουν δει εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, με την είδηση της κατάστασής της να τα έχει συγκλονίσει.

Παρέμβαση της Επιτροπής Νόμπελ

Η Επιτροπή Νόμπελ Ειρήνης απηύθυνε επείγουσα έκκληση για την απελευθέρωση της Μοχαμαντί, ζητώντας να της επιτραπεί άμεσα πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες, τόνισε ότι η υγεία της έχει επιδεινωθεί σοβαρά και ότι η κράτησή της υπό τις παρούσες συνθήκες θέτει σε κίνδυνο τη ζωή της.

Σύλληψη και καταδίκη

Η Μοχαμαντί συνελήφθη τον περασμένο Δεκέμβριο, αφού κατήγγειλε τον θάνατο του δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων Χοσρό Αλικορντί, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Τον Φεβρουάριο καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 7,5 ετών με κατηγορίες περί «αντικυβερνητικής προπαγάνδας».

Διεθνείς ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η υπόθεση εντείνει τις ανησυχίες για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, με διεθνείς οργανισμούς να κάνουν λόγο για ευρύτερο μοτίβο διώξεων, εκφοβισμού και φυλάκισης νομικών και ακτιβιστών στη χώρα.

