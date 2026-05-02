Χίος: Νέο περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένης με άνοια – Η κάμερα, η ιατροδικαστική εξέταση και η σύλληψη

Ένα νέο περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένου αποκαλύπτεται στη Χίο και συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Θύμα μία 82χρονη γυναίκα, που πάσχει από άνοια, και δράστης μία 24χρονη από τη Βουλγαρία, η οποία είχε αναλάβει την φύλαξη και την φροντίδα της άτυχης γυναίκας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η υγεία της ηλικιωμένης άρχισε να παρουσιάζει ανησυχητική επιδείνωση, με την οικογένειά της να βάζει κάμερες στο σπίτι που κατέγραψαν την βάναυση κακοποίηση της ηλικιωμένης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γιος της ηλικιωμένης στον «Πολίτη», η οικογένεια είχε αναζητήσει άτομο για τη συνεχή επίβλεψη της 82χρονης, λόγω της κατάστασης της υγείας της. Έπειτα από συστάσεις, εντόπισε την 24χρονη από τη Βουλγαρία. Ωστόσο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η κατάσταση της 82χρονης παρουσίασε ανησυχητική επιδείνωση. Η ηλικιωμένη κοιμόταν περίπου 20 ώρες το 24ωρο, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στα οικεία της πρόσωπα, τα οποία αρχικά φοβήθηκαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι υποψίες και η κρυφή κάμερα

Οι συγγενείς της 82χρονης άρχισαν να υποψιάζονται ότι ενδεχομένως της χορηγούνταν χάπια χωρίς τη γνώση τους και χωρίς ιατρική συνταγή. Υπό αυτό το βάρος και επιχειρώντας να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε κατά την απουσία τους, αποφάσισαν να τοποθετήσουν κρυφή κάμερα στο σπίτι.

Σύμφωνα με τον γιο της ηλικιωμένης, η τοποθέτηση της κάμερας έγινε την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, ημέρα κατά την οποία η 24χρονη φροντίστρια είχε ρεπό. Η απόφαση αυτή, όπως αποδείχθηκε, ήταν καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Μόλις ένα 24ωρο αργότερα, οι υποψίες της οικογένειας επιβεβαιώθηκαν με τον πιο σκληρό τρόπο. Η κάμερα κατέγραψε, σύμφωνα με την καταγγελία, τη νεαρή γυναίκα να χτυπά επί περίπου 10 λεπτά την ανήμπορη 82χρονη, ενώ παράλληλα μιλούσε στο τηλέφωνο.

Η σύλληψη και η ιατροδικαστική έκθεση

Μετά την προβολή του υλικού, η αντίδραση της οικογένειας ήταν άμεση. Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη της 24χρονης γυναίκας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ιατροδικαστική εξέταση.

Η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, επιβεβαίωσε την κακοποίηση της 82χρονης, ενισχύοντας το περιεχόμενο της καταγγελίας και το οπτικό υλικό που είχε στη διάθεσή της η οικογένεια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, όχι μόνο για τη βαρύτητα του περιστατικού αλλά και για το γεγονός ότι αφορά ένα ηλικιωμένο και πλήρως ευάλωτο άτομο, το οποίο είχε ανάγκη προστασίας, επίβλεψης και φροντίδας.

Δεύτερο περιστατικό στη Χίο

Το συγκεκριμένο περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένου είναι το δεύτερο που καταγράφεται στη Χίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Είχε προηγηθεί η υπόθεση ξυλοδαρμού ενός 98χρονου από αλλοδαπή γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και είχε αναλάβει τη φροντίδα του. Ο 98χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε υποστεί κακοποίηση επί περίπου έναν μήνα, πριν μεταφερθεί βαριά άρρωστος στο νοσοκομείο.

Έπειτα από 12 ημέρες νοσηλείας, ο ηλικιωμένος άφησε την τελευταία του πνοή, με την υπόθεση να έχει ήδη αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και να επαναφέρει με δραματικό τρόπο το ζήτημα της προστασίας των ηλικιωμένων ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες εξάρτησης από τρίτα πρόσωπα.