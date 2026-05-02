Τουσκ: Προειδοποίηση για «διάλυση» του ΝΑΤΟ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Ανησυχία για το μέλλον της ΝΑΤΟ εκφράζει ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, κάνοντας λόγο για «εν εξελίξει αποσύνθεση» της διατλαντικής συμμαχίας.

«Η μεγαλύτερη απειλή είναι εσωτερική»

Σε ανάρτησή του, ο Τουσκ υποστήριξε ότι ο βασικός κίνδυνος για τη συμμαχία δεν προέρχεται από εξωτερικούς εχθρούς, αλλά από τις εσωτερικές της εξελίξεις.

«Η μεγαλύτερη απειλή για τη διατλαντική κοινότητα δεν είναι οι εξωτερικοί της εχθροί, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας μας», ανέφερε, καλώντας σε άμεση δράση για την αντιστροφή της κατάστασης.

Φόντο η απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων

Η παρέμβαση του Πολωνού πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο έντασης, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να αποσύρουν περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, εξέλιξη που συνδέεται με διαφωνίες γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν.

Η Πολωνία στην πρώτη γραμμή

Η Πολωνία, που συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για την ασφάλειά της.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους στρατιωτικούς επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ διαθέτει πλέον έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στην περιοχή.

