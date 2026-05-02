Ιράν–ΗΠΑ: «Η μπάλα στο γήπεδο της Ουάσινγκτον», δηλώνει η Τεχεράνη – «Έτοιμη» για πόλεμο ή διπλωματία

Το Ιράν δηλώνει ότι είναι «πλήρως προετοιμασμένο» να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης στην κρίση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Al Jazeera.

«Η επιλογή ανήκει στην Ουάσινγκτον»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για νομικές και διεθνείς υποθέσεις, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη καταθέσει σχέδιο μέσω του Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, με στόχο τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης.

«Η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο των ΗΠΑ, ώστε να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή συνέχισης της αντιπαράθεσης», δήλωσε σε συγκέντρωση πρέσβεων και διπλωματών στην Τεχεράνη.

Έτοιμο για διπλωματία αλλά και σύγκρουση

Ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη και για τα δύο σενάρια, επισημαίνοντας ότι θα προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα και την ασφάλειά της, ανεξαρτήτως της εξέλιξης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν διατηρεί «δυσπιστία» απέναντι στις ΗΠΑ, ακόμη και στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών.

Εύθραυστη εκεχειρία

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, βρίσκεται σε αναστολή από τις 8 Απριλίου, μετά από μία αποτυχημένη προσπάθεια ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν.

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, με τη διπλωματική οδό να παραμένει ανοιχτή αλλά χωρίς μέχρι στιγμής ουσιαστική πρόοδο.