Ιράν–ΗΠΑ: «Η μπάλα στο γήπεδο της Ουάσινγκτον», δηλώνει η Τεχεράνη – «Έτοιμη» για πόλεμο ή διπλωματία

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

ΙΡΑΝ ΣΗΜΑΙΑ

Το Ιράν δηλώνει ότι είναι «πλήρως προετοιμασμένο» να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης στην κρίση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Al Jazeera.

«Η επιλογή ανήκει στην Ουάσινγκτον»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για νομικές και διεθνείς υποθέσεις, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη καταθέσει σχέδιο μέσω του Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, με στόχο τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης.

«Η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο των ΗΠΑ, ώστε να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή συνέχισης της αντιπαράθεσης», δήλωσε σε συγκέντρωση πρέσβεων και διπλωματών στην Τεχεράνη.

Έτοιμο για διπλωματία αλλά και σύγκρουση

Ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη και για τα δύο σενάρια, επισημαίνοντας ότι θα προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα και την ασφάλειά της, ανεξαρτήτως της εξέλιξης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν διατηρεί «δυσπιστία» απέναντι στις ΗΠΑ, ακόμη και στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών.

Εύθραυστη εκεχειρία

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, βρίσκεται σε αναστολή από τις 8 Απριλίου, μετά από μία αποτυχημένη προσπάθεια ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν.

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, με τη διπλωματική οδό να παραμένει ανοιχτή αλλά χωρίς μέχρι στιγμής ουσιαστική πρόοδο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι δερματολόγος – Αυτός είναι ο Νο1 τρόπος για να βάλετε φρένο στην απώλεια κολλαγόνου»

Narcissistic Hoovering: Η τακτική της «ηλεκτρικής σκούπας» που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές για να σας τραβήξουν πίσω

Youth Pass: Η προθεσμία για τις αιτήσεις – Πώς πιστώνονται τα 150 ευρώ

Επίδομα παιδιού: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις – Η ημερομηνία πληρωμής της δεύτερης δόσης

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τα AirPods σαν απλά ακουστικά – 3 λειτουργίες που πιθανότατα παραβλέπετε
περισσότερα
18:25 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ανακοίνωσαν άρση όλων των περιορισμών εναέριας κυκλοφορίας

Την πλήρη επαναλειτουργία του εναέριου χώρου τους έπειτα από εβδομάδες περιορισμών που είχαν ε...
18:08 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Αεροπορικές εταιρείες σε πίεση: Από το «λουκέτο» της Spirit έως τον φόβο κρίσης καυσίμων στην Ευρώπη

Ο παγκόσμιος κλάδος των αερομεταφορών βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις πιο σύνθετες κρίσει...
17:25 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Φρουροί της Επανάστασης: Νέοι κανόνες διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μπλόκο στις αποστολές προς τις βάσεις των ΗΠΑ

Νέο πλαίσιο για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και την Αραβική Θάλασσα ανακοίνωσαν οι Φρου...
16:17 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Σικάγο: Νεκρός εν ώρα υπηρεσίας ομογενής αστυνομικός σε ένοπλο επεισόδιο σε νοσοκομείο – Η τραγική σύμπτωση

Νεκρός έπεσε εν ώρα καθήκοντος ο ομογενής αστυνομικός Ιωάννης Βαρθολομαίου (John Bartholomeu) ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς