Καστοριά: 15χρονος τραυματίστηκε από ισχυρή έκρηξη στο σπίτι του – Έρευνες της αστυνομίας

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

έκρηξη στην Καστοριά

Ένα 15χρονο αγόρι τραυματίστηκε από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε μέσα στο δωμάτιο του σπιτιού του, το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) στους Μανιάκους Καστοριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του και ήταν τόσο ισχυρή που ισοπέδωσε το δωμάτιο, ενώ προκάλεσε ζημιές και εκτός αυτού, με αντικείμενα να εκτοξεύονται μέτρα μακριά.

Στο νοσοκομείο ο 15χρονος

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του 15χρονου από τα συντρίμμια του δωματίου.

Διασώστες του ΕΚΑΒ Καστοριάς παρέλαβαν τον 15χρονο, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του, και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα και η έκταση των τραυμάτων του.

Στο σπίτι, όπου έγινε η έκρηξη, έχει μεταβεί κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας, που συλλέγει στοιχεία και υπολείμματα υλικών από το δωμάτιο, προκειμένου να εξακριβώσουν την αιτία της έκρηξης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές εξετάζουν κάθε σενάριο.

Δείτε εικόνες από το ΕΡΤnews:

20:02 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

