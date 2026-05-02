Πάτρα: Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στις εγκαταστάσεις της παλιάς Pirelli – «Επικίνδυνοι καπνοί, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους»

Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο για την φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) στον εξωτερικό χώρο επιχείρησης, στην Πάτρα.

«Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή Λεύκα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καίγονται λάστιχα που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Pirelli, που είναι κλειστές. Γι’ αυτόν τον λόγο και εκλύονται πυκνοί μαύροι καπνοί, που είναι ορατοί από απόσταση.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

