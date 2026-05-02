Αίγιο: Πυρά κατά σταθμευμένου οχήματος στον Οικισμό Μεσσηνέζη – Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία



Επεισόδιο με πυροβολισμούς έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής (1/5) στην περιοχή του Οικισμού Μεσσηνέζη, στο Αίγιο.

Άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον ενός σταθμευμένου οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να υποστεί υλικές ζημιές. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας aigiovoice.gr, οι δράστες χρησιμοποίησαν όπλο διαμετρήματος 9 χιλιοστών, πυροβολώντας το όχημα πριν τραπούν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αιγιαλείας, η οποία συλλέγει στοιχεία από τον χώρο, ενώ παράλληλα αναζητούνται μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

 

