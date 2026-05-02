Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ανακοίνωσαν άρση όλων των περιορισμών εναέριας κυκλοφορίας

Enikos Newsroom

Διεθνή Νέα

Αεροπλάνα σταθμευμένα στον τερματικό σταθμό 3 του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι, μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν, στο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στις 2 Μαρτίου 2026. Ράγκεντ Γουάκεντ/Ρόιτερς

Την πλήρη επαναλειτουργία του εναέριου χώρου τους έπειτα από εβδομάδες περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Μετά από μια συνολική αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας και ασφαλείας, αίρουμε επισήμως τα προσωρινά προληπτικά μέτρα που είχαν προηγουμένως τεθεί σε ισχύ», ανακοίνωσε η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, προσθέτοντας ότι ο εναέριος χώρος θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά.

Τα ΗΑΕ – με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως το Άμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι – ήταν μεταξύ των κρατών του Κόλπου που επλήγησαν περισσότερο από τις ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων που ήρθαν σε απάντηση στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Μπαχρέιν, το Ιράκ, το Κουβέιτ και η Συρία είχαν προηγουμένως άρει παρόμοιους περιορισμούς στους δικούς τους εναέριους χώρους, που είχαν επιβληθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

