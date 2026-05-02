Επίθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις 3 γυναικών – Τα ευρήματα και οι κατηγορίες

Στη σύλληψη τριών νεαρών γυναικών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την επίθεση στο κτίριο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελόκηπους, ενώ αναζητούνται και άλλοι συνεργοί, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η επίθεση έγινε το βράδυ της 25ης Απριλίου, όταν ομάδα ατόμων έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προκάλεσαν φθορές χρησιμοποιώντας σφυριά, πυροσβεστήρα και μπουκάλια κόκκινης μπογιάς στην πρόσοψη του κτιρίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Άμεσα, μετά από εντολή του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου της Γ.Α.Δ.Α., αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ο.Π.Κ.Ε. μετέβησαν στο εν λόγω σημείο όπου εντόπισαν σε παρακείμενο σημείο και ακινητοποίησαν τις τρεις γυναίκες – μία 25χρονη και δύο 23χρονες– και τις οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.

Κοντά στο σημείο της σύλληψης τους εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σακούλα που, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είχαν απορρίψει οι τρεις κατηγορούμενες σε θάμνο, η οποία περιείχε τέσσερα καπέλα, τρεις ιατρικές μάσκες και τρία αντιανεμικά μπουφάν μαύρου χρώματος, τα οποία είχαν χρησιμοποιήσει για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους κατά την πρόκληση των φθορών.

Σε βάρος των τριών γυναικών σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη βία κατά συναυτουργία και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Τα ευρήματα στα σπίτια τους

Ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας στα σπίτια των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 βαριοπούλες,

2 αντιασφυξιογόνες μάσκες,

πλαστικό δοχείο που περιείχε κόκκινη μπογιά,

τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις,

2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

4 κινητά τηλέφωνα.

Οι τρεις κατηγορούμενες, σύμφωνα με την αστυνομία, αρνήθηκαν να υποβληθούν στη νόμιμη δακτυλοσκοπική τους έρευνα.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.