Eurovision 2026: Ξεκίνησε δυνατά ο Akylas – Με επιτυχία η πρώτη πρόβα στη Βιέννη

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη πρόβα του Akyla και της αποστολής που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision 2026, στη Βιέννη.

Η ελληνική αποστολή ανέβηκε για πρώτη φορά σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου, στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη με τον Akyla να ερμηνεύει το «Ferto» με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, σε μια παρουσίαση που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Το αποτέλεσμα της πρώτης πρόβας ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της αποστολής.

Ο Akylas, στη σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης), ενώ ιδιαίτερο συγκινητικό είναι το σημείο της παρουσίασης κατά το οποίο απευθύνεται στη μητέρα του.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες).

Σημειώνεται ότι οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα θα δημοσιευτούν αύριο, Κυριακή 3 Μαΐου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Διοργάνωσης.

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 6 Μαΐου.