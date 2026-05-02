Eurovision 2026: Ξεκίνησε δυνατά ο Akylas – Με επιτυχία η πρώτη πρόβα στη Βιέννη

Δήμητρα Κόκκορη

Lifestyle

Akylas
Φωτογραφία: INTIME

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη πρόβα του Akyla και της αποστολής που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision 2026, στη Βιέννη.

Η ελληνική αποστολή ανέβηκε για πρώτη φορά σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου, στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη με τον Akyla να ερμηνεύει το «Ferto» με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, σε μια παρουσίαση που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Το αποτέλεσμα της πρώτης πρόβας ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της αποστολής.

Ο Akylas, στη σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης), ενώ ιδιαίτερο συγκινητικό είναι το σημείο της παρουσίασης κατά το οποίο απευθύνεται στη μητέρα του.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες).

Σημειώνεται ότι οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα θα δημοσιευτούν αύριο, Κυριακή 3 Μαΐου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Διοργάνωσης.

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 6 Μαΐου.

 

14:48 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Ο Akylas δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με την ομάδα του πριν ξεκινήσουν οι πρόβες

Στη Βιέννη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής (01/05), ο Akylas, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα...
11:19 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Σήμερα η πρώτη τεχνική πρόβα του Akyla στη Βιέννη – «Πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή του» λέει η αδελφή του

Η αδελφή του Akyla, που εκπροσωπεί την χώρα μας στη Eurovision 2026, Ελένη Καλανίδου – Ακριτίδ...
10:42 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Ίαν Σομερχάλντερ: Τα χρέη άνω των 10 εκατ. δολαρίων που απομάκρυναν από την υποκριτική τον «Damon» από το Vampire Diaries – Η συγκλονιστική εξομολόγηση

Ο Ίαν Σομερχάλντερ, γνωστός παγκοσμίως από τον ρόλο του Damon Salvatore στη δημοφιλή σειρά The...
04:30 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Μυρτώ Αλικάκη: «Είναι λεπτή η ισορροπία, υπήρξαν σίγουρα δύσκολες φάσεις και είναι πολλή η κούραση»

Η Μυρτώ Αλικάκη παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Vogue και στους δημο...
