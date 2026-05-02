Ηράκλειο: Στη διάθεση της δικαιοσύνης και ο αδελφός του συλληφθέντα για το αιματηρό επεισόδιο – Τι λέει ο δικηγόρος τους

Στη διάθεση της δικαιοσύνης φαίνεται πως τίθεται και ο αδελφός του συλληφθέντα για το αιματηρό επεισόδιο που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής, έξω από γνωστό μπαρ στο Ηράκλειο Κρήτης.

Τα όσα έλαβαν χώρα θυμίζουν ταινία. Μεταξύ άλλων είχε σκηνές από μαχαίρωμα, μαγκούρες, όπλα, καταδίωξη και στην προσπάθεια των τριών νεαρών να ξεφύγουν συγκρούστηκαν με σταθμευμένα οχήματα.

Tο αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε όταν ο πορτιέρης της επιχείρησης αρνήθηκε την είσοδο των τριών νεαρών. Εκείνοι αρχικά έφυγαν και επέστρεψαν λίγο αργότερα κρατώντας μαχαίρια και αβολίδωτα όπλα, με τα οποία επιτέθηκαν στον πορτιέρη και σε ένα θαμώνα που ήταν μαζί του στην είσοδο.

Τι λέει ο δικηγόρος των δύο αδελφών

Μιλώντας στο patris.gr, ο δικηγόρος των δύο αδελφών Γιώργος Λιονάκης ανέφερε:

«Εκπροσωπώντας τα δύο αδέρφια, ενημερώσαμε ότι η παράδοση θα γίνει σε άμεσο χρόνο προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία. Η μη παράδοση μέχρι στιγμής οφείλεται σε προσωπικό μου πρόβλημα υγείας. Από εκεί και πέρα θα μελετήσουμε την δικογραφία και θα απολογηθούμε σχετικά με τις κατηγορίες, το τι συνέβη και για ποιον λόγο, στην ώρα του».

Το χρονικό του επεισοδίου

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία, ο ανήλικος δράστης ήταν εκείνος που τραυμάτισε με το μαχαίρι τον 57χρονο πορτιέρη. Ακολούθησε καταδίωξη από το θύμα και τον 34χρονο θαμώνα, με τους δύο από τους τρεις της παρέας να επιβιβάζονται στο αυτοκίνητο τους και να κινούνται ανάποδα στην Λ.Ιωνίας.

Ο 34χρονος τους πέταξε ένα σκαμπό και έσπασε το πίσω τζάμι του οχήματος. Ο 23χρονος δράστης, που ήταν πεζός, πυροβόλησε για να τους σταματήσει.

Την ίδια στιγμή ο 57χρονος καταφέρνει να πλησιάσει το αυτοκίνητο και να σπάσει το τζάμι του οδηγού. Ο ανήλικος οδηγός βάζει όπισθεν για να βρει τον 57χρονο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, με αποτέλεσμα να τον ρίξει στο οδόστρωμα.

Συνεχίζοντας την οπισθοπορεία, το όχημα συγκρούεται με σταθμευμένα οχήματα. Ακινητοποιείται, και οι δύο επιβαίνοντες κατεβαίνουν από το όχημα και τρέχουν πεζοί να απομακρυνθούν.

Οι άνδρες της άμεσης Δράσης εντοπίζουν τον 23χρονο με το όπλο στο χέρι στην Λ. Παπανδρέου τον οποίο και συλλαμβάνουν.

Ο πορτιέρης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.