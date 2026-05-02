Ηράκλειο: Στη διάθεση της δικαιοσύνης και ο αδελφός του συλληφθέντα για το αιματηρό επεισόδιο – Τι λέει ο δικηγόρος τους

Enikos Newsroom

Κοινωνία

Στη διάθεση της δικαιοσύνης φαίνεται πως τίθεται και ο αδελφός του συλληφθέντα για το αιματηρό επεισόδιο που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής, έξω από γνωστό μπαρ στο Ηράκλειο Κρήτης.

Τα όσα έλαβαν χώρα θυμίζουν ταινία. Μεταξύ άλλων είχε σκηνές από μαχαίρωμα, μαγκούρες, όπλα, καταδίωξη και στην προσπάθεια των τριών νεαρών να ξεφύγουν συγκρούστηκαν με σταθμευμένα οχήματα.

Tο αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε όταν ο πορτιέρης της επιχείρησης αρνήθηκε την είσοδο των τριών νεαρών. Εκείνοι αρχικά έφυγαν και επέστρεψαν λίγο αργότερα κρατώντας μαχαίρια και αβολίδωτα όπλα, με τα οποία επιτέθηκαν στον πορτιέρη και σε ένα θαμώνα που ήταν μαζί του στην είσοδο.

Τι λέει ο δικηγόρος των δύο αδελφών

Μιλώντας στο patris.gr, ο δικηγόρος των δύο αδελφών Γιώργος Λιονάκης ανέφερε:

«Εκπροσωπώντας τα δύο αδέρφια, ενημερώσαμε ότι η παράδοση θα γίνει σε άμεσο χρόνο προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία. Η μη παράδοση μέχρι στιγμής οφείλεται σε προσωπικό μου πρόβλημα υγείας. Από εκεί και πέρα θα μελετήσουμε την δικογραφία και θα απολογηθούμε σχετικά με τις κατηγορίες, το τι συνέβη και για ποιον λόγο, στην ώρα του».

Το χρονικό του επεισοδίου

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία, ο ανήλικος δράστης ήταν εκείνος που τραυμάτισε με το μαχαίρι τον 57χρονο πορτιέρη. Ακολούθησε καταδίωξη από το θύμα και τον 34χρονο θαμώνα, με τους δύο από τους τρεις της παρέας να επιβιβάζονται στο αυτοκίνητο τους και να κινούνται ανάποδα στην Λ.Ιωνίας.

Ο 34χρονος τους πέταξε ένα σκαμπό και έσπασε το πίσω τζάμι του οχήματος. Ο 23χρονος δράστης, που ήταν πεζός, πυροβόλησε για να τους σταματήσει.

Την ίδια στιγμή ο 57χρονος καταφέρνει να πλησιάσει το αυτοκίνητο και να σπάσει το τζάμι του οδηγού. Ο ανήλικος οδηγός βάζει όπισθεν για να βρει τον 57χρονο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, με αποτέλεσμα να τον ρίξει στο οδόστρωμα.

Συνεχίζοντας την οπισθοπορεία, το όχημα συγκρούεται με σταθμευμένα οχήματα. Ακινητοποιείται, και οι δύο επιβαίνοντες κατεβαίνουν από το όχημα και τρέχουν πεζοί να απομακρυνθούν.

Οι άνδρες της άμεσης Δράσης εντοπίζουν τον 23χρονο με το όπλο στο χέρι στην Λ. Παπανδρέου τον οποίο και συλλαμβάνουν.

Ο πορτιέρης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

«Είμαι δερματολόγος – Αυτός είναι ο Νο1 τρόπος για να βάλετε φρένο στην απώλεια κολλαγόνου»

Narcissistic Hoovering: Η τακτική της «ηλεκτρικής σκούπας» που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές για να σας τραβήξουν πίσω

«Εξοικονομώ»: Αυτά είναι τα 4 προγράμματα που πήραν παράταση – Αναλυτικά οι προθεσμίες

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοιχτή η πλατφόρμα – Τα κριτήρια και η διαδικασία εγγραφής για επιμελητές

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τα AirPods σαν απλά ακουστικά – 3 λειτουργίες που πιθανότατα παραβλέπετε

Τα «κρυφά» σημάδια κινδύνου στις σχέσεις ανάλογα με τον μήνα γέννησής σας
περισσότερα
19:31 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Χίος: Νέο περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένης με άνοια – Η κάμερα, η ιατροδικαστική εξέταση και η σύλληψη

Ένα νέο περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένου αποκαλύπτεται στη Χίο και συγκλονίζει την τοπική κ...
19:07 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Πάτρα: Φωτιά στις εγκαταστάσεις της παλιάς Pirelli – Καίγονται λάστιχα, μαύροι καπνοί – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σα...
18:52 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Αίγιο: Πυρά κατά σταθμευμένου οχήματος στον Οικισμό Μεσσηνέζη – Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Επεισόδιο με πυροβολισμούς έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής (1/5) στην περιοχή του Οικισμού ...
18:43 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Περιστέρι: Δύο τραυματίες σε συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων την Πρωτομαγιά

Άλλο ένα επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε, αυτή τη φορά στο Περιστέρι. Το επεισόδιο ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς