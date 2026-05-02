Αίνιγμα για τους επιστήμονες η «Μαύρη Γη» του Αμαζονίου: Το έδαφος 2.000 ετών που επιταχύνει θεαματικά την ανάπτυξη των φυτών

Η «μαύρη γη» (dark earth), τα παράξενα τμήματα μαύρου εδάφους στον Αμαζόνιο που ενισχύουν την ανάπτυξη των φυτών και δεσμεύουν μεγάλες ποσότητες άνθρακα, αποτελεί μυστήριο από την ανακάλυψή της τη δεκαετία του 1880.

Η προέλευσή της παραμένει αντικείμενο διαμάχης, με θεωρίες που κυμαίνονται από φυσικές διεργασίες έως την ανθρώπινη παρέμβαση.

Από το παρελθόν στο μέλλον: Αναζητώντας λύσεις για την κλιματική κρίση στα βάθη της Αμαζονίας

Παραλλαγές αυτού του σκουρόχρωμου, πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά εδάφους έχουν βρεθεί σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο και συνδέονται συχνότερα με τη συσσώρευση υλικών στο χώμα μετά από μακρές περιόδους ανθρώπινης εγκατάστασης.

Στον Αμαζόνιο, η παραλλαγή της μαύρης γης είναι γνωστή τοπικά ως terra preta do índio, «μαύρη γη των Ινδιάνων», και φέρει έναν χαρακτηριστικό σκούρο χρωματισμό που πολλοί επιστήμονες αποδίδουν στην παρουσία ξυλάνθρακα.

Τώρα, εν μέσω της υποβάθμισης του εδάφους και της κλιματικής κρίσης που τροφοδοτείται από τον άνθρακα, οι ερευνητές αναζητούν σε αυτό το αρχαίο χώμα λύσεις για τα σύγχρονα προβλήματα.

Οι επιπτώσεις της Μαύρης Γης

Μπορεί να προκαλεί έκπληξη, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου είναι σχετικά χαμηλής ποιότητας. Λεπτό και αμμώδες, το μεγαλύτερο μέρος του εδαφικού υποστρώματος του Αμαζονίου επιτρέπει στις έντονες βροχοπτώσεις να απομακρύνουν τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά του.

Ωστόσο, στις μικρές εκτάσεις που είναι γνωστές ως «μαύρη γη» —οι οποίες συνήθως βρίσκονται κοντά σε ποτάμια, καταλαμβάνουν μόλις λίγα στρέμματα και η ηλικία τους εκτιμάται σε περισσότερες από δύο χιλιετίες— το έδαφος είναι εξαιρετικά πιο γόνιμο.

Ως ένα από τα πλουσιότερα εδάφη στον κόσμο, η μαύρη γη διαθέτει σχετικά υψηλή τιμή pH και περιέχει μεγάλες ποσότητες αζώτου, καλίου και φωσφόρου. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι τα δέντρα που αναπτύσσονται σε αυτές τις εκτάσεις μαύρης γης έχουν εξαπλάσιο μέγεθος από εκείνα που μεγαλώνουν σε άλλα εδάφη του Αμαζονίου, ενώ ακόμη και το ριζικό τους σύστημα αναπτύσσεται πολύ περισσότερο από το κανονικό.

Σε ένα πείραμα που διεξήχθη στη Βραζιλία, ο ερευνητής του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο, Δρ. Anderson Santos de Freitas, διαπίστωσε ότι η προσθήκη μόλις 20% αυτής της μαύρης γης σε υπάρχον χώμα διπλασίασε την ανάπτυξη των καλλιεργειών σε μια υποβαθμισμένη περιοχή.

Η μαύρη γη μπορεί επίσης να αποθηκεύσει πάνω από πέντε φορές περισσότερο άνθρακα από το γύρω έδαφος —ποσότητα που αντιστοιχεί σε 9 εκατομμύρια μετρικούς τόνους— παρά το γεγονός ότι αποτελεί μόνο το 3% έως 4% του εδάφους του Αμαζονίου.

Από την αρχική της ανακάλυψη στον Αμαζόνιο, εδάφη που θυμίζουν τη μαύρη γη έχουν εντοπιστεί και σε άλλες τοποθεσίες παγκοσμίως, σε κάθε ήπειρο εκτός από την Ανταρκτική.

Ωστόσο, αυτές οι μορφές μαύρης γης χρονολογούνται σε πολύ πιο πρόσφατες περιόδους και έχουν κάπως διαφορετική χημική σύσταση.

Πρακτικές των Ιθαγενών και η Μαύρη Γη

Οι πρώτες εικασίες σχετικά με την προέλευση του εδάφους περιλάμβαναν ηφαιστειακή τέφρα ή ίσως τα τελευταία απομεινάρια αρχαίων υδάτινων όγκων. Καθώς η χρήση επιστημονικών οργάνων εξελίχθηκε, η ανάλυση της μαύρης γης αποκάλυψε ότι προσομοίαζε περισσότερο με κομπόστ, αποτελούμενο από αποσυντεθημένη οργανική ύλη, όπως υπολείμματα τροφίμων, κοπριά και στάχτη, αντιπροσωπεύοντας πιθανότατα τα συσσωρευμένα κατάλοιπα της ζωής των ιθαγενών στην περιοχή.

Ωστόσο, καθώς οι περισσότερες κοινότητες ιθαγενών της περιοχής έχουν εξαφανιστεί κατά τον τελευταίο μισό αιώνα λόγω του αποικισμού, ο προσδιορισμός πολλών στοιχείων για την προέλευση του εδάφους παραμένει μια πρόκληση. Από τις λίγες ομάδες που έχουν απομείνει, οι γεωργικές πρακτικές των Kuikuro στην κεντρική Βραζιλία τράβηξαν την προσοχή του αρχαιολόγου Dr. Morgan Schmidt.

Οι Kuikuro εφαρμόζουν αρκετές πρακτικές που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη δημιουργία της μαύρης γης, όπως το ξεφλούδισμα της βασικής τους καλλιέργειας, της μανιόκας (μανιότ), και την απόρριψη των φλουδών στο χωράφι, την καύση της μανιόκας για την παραγωγή ξυλάνθρακα και τη διασπορά των υπολειμμάτων τροφών που αποσυντίθενται γύρω από το χωριό.

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός εδάφους πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά που δεσμεύει τον άνθρακα γύρω από το χωριό, κάτι που οι Kuikuro υποστηρίζουν ότι γίνεται σκόπιμα. Είναι εντυπωσιακό ότι η σύσταση και η χωροθέτηση του εδάφους θυμίζουν έντονα τη μαύρη γη. Ωστόσο, θα απαιτηθούν επιπλέον μελλοντικές έρευνες για να επιβεβαιωθεί ότι η μαύρη γη είναι όντως ανθρώπινο δημιούργημα.

Μια μακρινή προέλευση

Ωστόσο, άλλες έρευνες αμφισβητούν τον ισχυρισμό ότι η μαύρη γη προέρχεται εξ ολοκλήρου από την αρχαία ανθρώπινη παρουσία στις περιοχές όπου εντοπίζεται σήμερα. Ο καθηγητής εδαφολογίας του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, Lucas Silva, διεξήγαγε μια μελέτη το 2021 η οποία εντόπισε στο έδαφος ίχνη φυτικού υλικού που δεν ήταν αυτόχθονα των τροπικών δασών, αλλά προέρχονταν από σαβάνες.

Καθώς η ομάδα του συνέχιζε να μελετά τη μαύρη γη, ανακάλυψε κάτι πρωτοποριακό: ορυκτά που δεν ήταν ενδημικά στην περιοχή. Με βάση αυτό, ο καθηγητής Silva υποψιάζεται ότι οι ποταμοί μετέφεραν θρεπτικά συστατικά από πιο απομακρυσμένες περιοχές, επιτρέποντας στους ντόπιους πληθυσμούς να τα συλλέγουν από τις πλούσιες σε θρεπτικά στοιχεία όχθες και να τα χρησιμοποιούν στη γεωργία τους.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Silva, κανείς δεν έχει καταφέρει να αναδημιουργήσει τη μαύρη γη επειδή δεν έχει λυθεί το μυστήριο της προέλευσής της. Μεταξύ των προβλημάτων για την αναπαραγωγή της είναι ότι μικρά στοιχεία, όπως το μικροβιακό περιεχόμενο, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις μοναδικές ιδιότητες του εδάφους.

Ο Δρ. Santos de Freitas, ο οποίος διεξήγαγε το πείραμα στη Βραζιλία όπου το 20% του μυστηριώδους εδάφους τοποθετήθηκε σε μια υποβαθμισμένη περιοχή, εργάζεται στο εργαστήριό του για να κατανοήσει και να αναπαραγάγει την ευαίσθητη μικροβιακή ισορροπία που συναντάται στη μαύρη γη, όπου κάθε στοιχείο έχει τον δικό του ουσιαστικό ρόλο.

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η τελική αναδημιουργία μιας παρόμοιας ουσίας στο εργαστήριο. «Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μεταδιδακτορική θέση με στόχο να απομονώσω τη μικροβιακή επίδραση της μαύρης γης (ADE) και να δοκιμάσω διαφορετικές προσεγγίσεις», δήλωσε ο Δρ. Santos de Freitas στο The Debrief.

«Μία από αυτές περιλαμβάνει τη χρήση βιοαπανθρακώματος (biochar) για την προσομοίωση μέρους της χημικής σύστασης της ADE, αλλά η μελέτη βρίσκεται ακόμα στην αρχή της».

Παρόλο που αυτές οι προσπάθειες αντίστροφης μηχανικής της μαύρης γης δεν έχουν καταφέρει ακόμη να αναπαραγάγουν πλήρως την ποικιλία που συναντάται στον Αμαζόνιο, ο Δρ. Santos de Freitas δηλώνει ότι η τρέχουσα εργασία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

«Δεν είμαι σίγουρος αν μπορούμε να το ονομάσουμε μαύρη γη, αλλά αναλογιζόμενοι ότι θα έχουμε ένα προϊόν παρόμοιο με την ADE στο μέλλον, θα διαθέτουμε ένα λίπασμα ευρέος φάσματος με χημικά και μικροβιακά χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την ανάπτυξη των φυτών», δήλωσε ο Δρ. Santos de Freitas στο The Debrief, προσθέτοντας ότι «θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε για δέντρα σε προγράμματα οικολογικής αποκατάστασης είτε για καλλιέργειες». «Τον στόχο μας επιτάσσει η βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε.