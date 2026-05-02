Είναι αυτό το πραγματικό πρόσωπο της Άννα Μπολέυν; Αμφιλεγόμενη μελέτη με Tεχνητή Nοημοσύνη

Μια νέα θεωρία έρχεται να αναζωπυρώσει το μυστήριο γύρω από την εμφάνιση της Άννας Μπολέυν, της δεύτερης συζύγου του Ερρίκου Η΄ της Αγγλίας, καθώς ερευνητές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν ένα χαμένο σκίτσο της με τη βοήθεια τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου.

Αναζήτηση χωρίς «σημείο αναφοράς»

Η ιστορική μορφή της Μπολέυν παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα της περιόδου των Τυδώρ, καθώς δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα πορτρέτα της εν ζωή. Μετά την εκτέλεσή της το 1536, κατηγορούμενη για μοιχεία, αιμομιξία και προδοσία, εικάζεται ότι πολλές απεικονίσεις της καταστράφηκαν.

Πώς «μπήκε» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Μπράντφορντ χρησιμοποίησε τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για να αναλύσει πορτρέτα της εποχής των Τυδώρ. Συγκρίνοντας χαρακτηριστικά προσώπου με εκείνα της κόρης της, Ελισάβετ Α΄, αλλά και συγγενών της, υποστήριξαν ότι εντόπισαν ένα άγνωστο μέχρι σήμερα σκίτσο που θα μπορούσε να απεικονίζει την ίδια.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της έρευνας, Κάρεν Ντέιβις, η τεχνολογία «ομαδοποιεί» πρόσωπα με βάση ομοιότητες, επιτρέποντας πιθανές ταυτοποιήσεις μέσω συγγενικών χαρακτηριστικών, αναφέρει η Daily Mail.



Ενθουσιασμός αλλά και έντονη αμφισβήτηση

Παρά τον ενθουσιασμό της ερευνητικής ομάδας, η μελέτη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ειδικοί στον χώρο της ιστορίας της τέχνης επισημαίνουν ότι, ελλείψει επιβεβαιωμένου πορτρέτου αναφοράς, τα συμπεράσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα.

Η δρ Σάρλοτ Μπόλαντ από την Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων τονίζει ότι δεν υπάρχει «σταθερή εικονογραφία» της Μπολέυν, ενώ άλλοι ιστορικοί αμφισβητούν ευθέως τη μεθοδολογία, χαρακτηρίζοντάς την ανεπαρκή.

Το σκίτσο του Χολμπάιν στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και ένα γνωστό σκίτσο του Χανς Χολμπάιν του Νεότερου, το οποίο φέρει το όνομα της Μπολέυν, αλλά η αυθεντικότητά του έχει επίσης αμφισβητηθεί κατά καιρούς.

Η νέα μελέτη επιχείρησε να επανεξετάσει τέτοιες απεικονίσεις, χωρίς ωστόσο να πείσει την επιστημονική κοινότητα, ενώ ούτε το Royal Collection Trust υιοθετεί τα συμπεράσματα της έρευνας.

Μια θεωρία που διχάζει

Αν και οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η μέθοδός τους μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους στην ιστορική έρευνα, η αντίδραση πολλών ειδικών είναι έντονα επικριτική, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν τα ευρήματα «αβάσιμα».

Το ερώτημα για το πραγματικό πρόσωπο της Άννας Μπολέυν παραμένει, προς το παρόν, αναπάντητο — με την Τεχνητή Νοημοσύνη να προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια ήδη αμφιλεγόμενη ιστορική αφήγηση.