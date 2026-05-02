Είναι αυτό το πραγματικό πρόσωπο της Άννα Μπολέυν; Αμφιλεγόμενη μελέτη με Tεχνητή Nοημοσύνη

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Η Νάταλι Πόρτμαν ως Άννα Μπολέυν, στο The Other Boleyn Girl, Φωτογραφία: BBC/Feature Films
Μια νέα θεωρία έρχεται να αναζωπυρώσει το μυστήριο γύρω από την εμφάνιση της Άννας Μπολέυν, της δεύτερης συζύγου του Ερρίκου Η΄ της Αγγλίας, καθώς ερευνητές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν ένα χαμένο σκίτσο της με τη βοήθεια τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου.

Αναζήτηση χωρίς «σημείο αναφοράς»

Η ιστορική μορφή της Μπολέυν παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα της περιόδου των Τυδώρ, καθώς δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα πορτρέτα της εν ζωή. Μετά την εκτέλεσή της το 1536, κατηγορούμενη για μοιχεία, αιμομιξία και προδοσία, εικάζεται ότι πολλές απεικονίσεις της καταστράφηκαν.

Πώς «μπήκε» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Μπράντφορντ χρησιμοποίησε τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για να αναλύσει πορτρέτα της εποχής των Τυδώρ. Συγκρίνοντας χαρακτηριστικά προσώπου με εκείνα της κόρης της, Ελισάβετ Α΄, αλλά και συγγενών της, υποστήριξαν ότι εντόπισαν ένα άγνωστο μέχρι σήμερα σκίτσο που θα μπορούσε να απεικονίζει την ίδια.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της έρευνας, Κάρεν Ντέιβις, η τεχνολογία «ομαδοποιεί» πρόσωπα με βάση ομοιότητες, επιτρέποντας πιθανές ταυτοποιήσεις μέσω συγγενικών χαρακτηριστικών, αναφέρει η Daily Mail.
Ενθουσιασμός αλλά και έντονη αμφισβήτηση

Παρά τον ενθουσιασμό της ερευνητικής ομάδας, η μελέτη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ειδικοί στον χώρο της ιστορίας της τέχνης επισημαίνουν ότι, ελλείψει επιβεβαιωμένου πορτρέτου αναφοράς, τα συμπεράσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα.

Η δρ Σάρλοτ Μπόλαντ από την Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων τονίζει ότι δεν υπάρχει «σταθερή εικονογραφία» της Μπολέυν, ενώ άλλοι ιστορικοί αμφισβητούν ευθέως τη μεθοδολογία, χαρακτηρίζοντάς την ανεπαρκή.

Το σκίτσο του Χολμπάιν στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και ένα γνωστό σκίτσο του Χανς Χολμπάιν του Νεότερου, το οποίο φέρει το όνομα της Μπολέυν, αλλά η αυθεντικότητά του έχει επίσης αμφισβητηθεί κατά καιρούς.

Η νέα μελέτη επιχείρησε να επανεξετάσει τέτοιες απεικονίσεις, χωρίς ωστόσο να πείσει την επιστημονική κοινότητα, ενώ ούτε το Royal Collection Trust υιοθετεί τα συμπεράσματα της έρευνας.

Μια θεωρία που διχάζει

Αν και οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η μέθοδός τους μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους στην ιστορική έρευνα, η αντίδραση πολλών ειδικών είναι έντονα επικριτική, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν τα ευρήματα «αβάσιμα».

Το ερώτημα για το πραγματικό πρόσωπο της Άννας Μπολέυν παραμένει, προς το παρόν, αναπάντητο — με την Τεχνητή Νοημοσύνη να προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια ήδη αμφιλεγόμενη ιστορική αφήγηση.

«Είμαι δερματολόγος – Αυτός είναι ο Νο1 τρόπος για να βάλετε φρένο στην απώλεια κολλαγόνου»

Narcissistic Hoovering: Η τακτική της «ηλεκτρικής σκούπας» που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές για να σας τραβήξουν πίσω

«Εξοικονομώ»: Αυτά είναι τα 4 προγράμματα που πήραν παράταση – Αναλυτικά οι προθεσμίες

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοιχτή η πλατφόρμα – Τα κριτήρια και η διαδικασία εγγραφής για επιμελητές

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τα AirPods σαν απλά ακουστικά – 3 λειτουργίες που πιθανότατα παραβλέπετε

Τα «κρυφά» σημάδια κινδύνου στις σχέσεις ανάλογα με τον μήνα γέννησής σας
περισσότερα
18:25 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ανακοίνωσαν άρση όλων των περιορισμών εναέριας κυκλοφορίας

Την πλήρη επαναλειτουργία του εναέριου χώρου τους έπειτα από εβδομάδες περιορισμών που είχαν ε...
18:08 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Αεροπορικές εταιρείες σε πίεση: Από το «λουκέτο» της Spirit έως τον φόβο κρίσης καυσίμων στην Ευρώπη

Ο παγκόσμιος κλάδος των αερομεταφορών βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις πιο σύνθετες κρίσει...
17:25 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Φρουροί της Επανάστασης: Νέοι κανόνες διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μπλόκο στις αποστολές προς τις βάσεις των ΗΠΑ

Νέο πλαίσιο για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και την Αραβική Θάλασσα ανακοίνωσαν οι Φρου...
16:17 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Σικάγο: Νεκρός εν ώρα υπηρεσίας ομογενής αστυνομικός σε ένοπλο επεισόδιο σε νοσοκομείο – Η τραγική σύμπτωση

Νεκρός έπεσε εν ώρα καθήκοντος ο ομογενής αστυνομικός Ιωάννης Βαρθολομαίου (John Bartholomeu) ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς