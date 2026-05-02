Ολυμπιακός: Όλα έτοιμα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ – Εκτός οι Μπρούνο και Κλέιτον

Ολυμπιακός
Πηγή: Intime

Ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας (Κυριακή 3/5, 19:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των PlayOffs του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χρειάζεται τη νίκη, αφενός για να «κλειδώσει» τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, αφήνοντας έξι βαθμούς πίσω τον ΠΑΟΚ, αφετέρου για να μειώσει τη διαφορά της έστω και προσωρινά στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, που δύο ώρες αργότερα παίζει στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό (21:00).

Ο Ισπανός τεχνικός άφησε εκτός αποστολής τους Μπρούνο Ονιεμαέτσι και Κλέιτον, ενώ συμπεριέλαβε σε αυτή τον Αντρέ Λουίς.

Αναλυτικά η «ερυθρόλευκη» αποστολή: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Είμαι δερματολόγος – Αυτός είναι ο Νο1 τρόπος για να βάλετε φρένο στην απώλεια κολλαγόνου»

Narcissistic Hoovering: Η τακτική της «ηλεκτρικής σκούπας» που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές για να σας τραβήξουν πίσω

Youth Pass: Η προθεσμία για τις αιτήσεις – Πώς πιστώνονται τα 150 ευρώ

Επίδομα παιδιού: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις – Η ημερομηνία πληρωμής της δεύτερης δόσης

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τα AirPods σαν απλά ακουστικά – 3 λειτουργίες που πιθανότατα παραβλέπετε
περισσότερα
19:39 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Παναιτωλικός – Κηφισιά 0-1: Διπλό παραμονής για την ομάδα του Λέτο

Διπλό παραμονής για την Κηφισιά, η οποία επικράτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της του Παναιτ...
17:33 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Αταμάν: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλά για τον πρόεδρο και την οικογένειά του

Την στήριξή του στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο εξέφρασε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμ...
13:23 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Formula 1: Πέθανε ο θρύλος και Παραολυμπιονίκης Άλεξ Ζανάρντι, σε ηλικία 59 ετών

Ο πρώην οδηγός της Formula 1, Άλεξ Ζανάρντι, ο οποίος έχασε και τα δύο πόδια του σε ένα αγωνισ...
12:18 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Γιαννακόπουλος: Κλείνει τον λογαριασμό του στο Instagram – «Ο χρήστης θα είναι μακριά για πνευματική συντήρηση»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω story στο στο Instagram, ανακοίνωσε πως απενεργοποιεί τον λογα...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς