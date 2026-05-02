Ολυμπιακός: Όλα έτοιμα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ – Εκτός οι Μπρούνο και Κλέιτον

Ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας (Κυριακή 3/5, 19:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των PlayOffs του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χρειάζεται τη νίκη, αφενός για να «κλειδώσει» τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, αφήνοντας έξι βαθμούς πίσω τον ΠΑΟΚ, αφετέρου για να μειώσει τη διαφορά της έστω και προσωρινά στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, που δύο ώρες αργότερα παίζει στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό (21:00).

Ο Ισπανός τεχνικός άφησε εκτός αποστολής τους Μπρούνο Ονιεμαέτσι και Κλέιτον, ενώ συμπεριέλαβε σε αυτή τον Αντρέ Λουίς.

Αναλυτικά η «ερυθρόλευκη» αποστολή: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

