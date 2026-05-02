Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 1-1: «Φωτιά» στο φινάλε

Enikos Newsroom

Αθλητισμός

Πανσεραϊκός-ΑΕΛ

Ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκαν Πανσερραϊκός και ΑΕΛ στον μεταξύ τους αγώνας για την 6η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της Super League.

Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από λιγοστές φάσεις μπροστά στις δυο εστίες, δύο γκολ αλλά και έντονα συναισθήματα.

Η ομάδα του Τζιανκούκα Φέστα φάνηκε να φεύγει με το «τρίποντο» έχοντας προηγηθεί με τον Λιούμπομιρ Τούπτα (76’). Στο πέμπτο από τα οκτώ λεπτά των καθυστερήσεων, όμως, ο αρχηγός Θεοχάρης Ηλιάδης υπέπεσε σε πέναλτι – κάνοντας χέρι – με τον Νίκο Καρέλη (90’+9’) να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ για τα «λιοντάρια». Τα οποία με τον βαθμό παραμένουν σε θέση ισχύος στη «μάχη» για την παραμονή, με την ΑΕΛ να βρίσκεται πια σε δεινή θέση – εξ ου και τα κλάματα του Ηλιάδη κι άλλων στο τέλος του αγώνα.

Οι Θεσσαλοί, πάντως, έχουν τρομερά παράπονα για τον καταλογισμό του πέναλτι, με τον αρχηγό της ομάδας να «φωνάζει» για επιθετικό φάουλ στη φάση, αλλά ο Φωτιάς πήγε στο on field review αι δεν άλλαξε απόφαση.

Οι «βυσσινί» μπήκαν με διάθεση στο ματς, αλλά τα σουτ των Γκόνι Ναόρ (2’) και Γιάνι Ατανάσοφ (3’) στα πρώτα λεπτά δε βρήκαν στόχο. Στην άλλη πλευρά, την προσπάθεια του Αντριάν Ριέρα (9’) έδιωξε ο Θοδωρής Βενετικίδης. Ο ρυθμός ήταν καλός αλλά οι τελικές προσπάθειες όχι κι οι καλύτερες δυνατές – ακόμη μία αυτή του Αντρέι Ίβαν (17’) που θέλησε με το κεφάλι να σκοράρει, αλλά αστόχησε.

Κάπου εκεί κυριάρχησαν το άγχος, τα νεύρα, οι σκοπιμότητες και τα πολλά λάθη. Είναι χαρακτηριστικό πως πιο καλή στιγμή ως το τέλος του πρώτου μέρους, ήταν ένα σουτ που επιχείρησε ο σκόρερ του προηγούμενου αγώνα ανάμεσα στις δυο ομάδες, Γιάννης Δοϊρανλής (38’), ωστόσο ο Ηλιάδης έβαλε σωτήρια την κόντρα, με την μπάλα να φεύγει κόρνερ.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν και πάλι καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα, στο σουτ του Τούπτα (47’) ήταν η πρώτη φορά που ο Φρανσίσκο Τιναλίνι ανησύχησε πραγματικά. Ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού μπλόκαρε δίχως ιδιαίτερο πρόβλημα την κεφαλιά του Ατανάσοφ (51’), με την εικόνα του αγώνα να δείχνει… ΑΕΛ. Ήταν η σειρά των «λιονταριών», στη συνέχεια, να κάνουν αισθητή την παρουσία τους.

Για την ακρίβεια, του Άλεξ Τεϊσέιρα, τον οποίο αρχικά πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Ντίλαν Μπατουμπινσικά (55’) ενώ λίγο μετά η κεφαλιά του Βραζιλιάνου βρήκε σε ετοιμότητα τον Βενετικίδη (57’). Κι ενώ ο ρυθμός έπεσε και οι δυο προπονητές έκαναν τις κινήσεις τους, ήρθε το γκολ για την ΑΕΛ. Από φάση διαρκείας, η μπάλα έπεσε στα πόδια του Τούπτα, ο Σλοβάκος την έστρωσε στο αριστερό και με υπέροχο πλασέ την έστειλε στο «γάμα» της εστίας του Τιναλίνι για το 0-1.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν άμεσα. Από κόρνερ του Αλέξανδρου Μασκανάκη, ο Βέρνον ντε Μάρκο (80’) πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Βενετικίδη. Ακολούθησε ένα άστοχο σουτ του Μασκανάκη (89’) για να φτάσουμε στη φάση του αγώνα, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Από γέμισμα του Τιναλίνι στην περιοχή της ΑΕΛ, ο Ιβάν Μασόν έδιωξε με το κεφάλι, αλλά η μπάλα βρήκε στο σηκωμένο χέρι του Ηλιάδη. Ο Βασίλης Φωτιάς έδειξε την άσπρη βούλα, μαζί και δεύτερη κίτρινη, άρα κόκκινη κάρτα στον Μασόν. Από το VAR (Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Ματσούκας) κάλεσαν τον διαιτητή από την Πέλλα, αλλά απόφαση δεν άλλαξε.

Ο Καρέλης, που είχε περάσει ως αλλαγή λίγα λεπτά νωρίτερα, ευστόχησε από την άσπρη βούλα, παρά την προσπάθεια του Βενετικίδη, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Πανσερραϊκός πήγε στους 28 βαθμούς και κράτησε το +3 από την ΑΕΛ και τον Αστέρα Τρίπολης, με τους Αρκάδες να παίζουν στις 19:30 στο Περιστέρι. Την επόμενη αγωνιστική τα «λιοντάρια» υποδέχονται την Κηφισιά ενώ το «αλογάκι» φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
Κίτρινες: Κάλινιν, Καρασαλίδης – Μασόν, Πασάς, Ηλιάδης, Τούπτα, Βενετικίδης, Παπαγεωργίου.
Κόκκινες: Μασόν (90’+4’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι (52’ Ντε Μάρκο), Κάλινιν, Λύρατζης, Τσαούσης (86’ Καρέλης), Ομεονγκά, Δοϊρανλής (74’ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα, Τεϊσέιρα (74’ Μασκανάκης), Ίβαν.
ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Όλαφσον (64’ Παπαγεωργίου), Μασόν, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες (84’ Παντελάκης), Σουρλής (46’ Σαγκάλ), Πασάς (74’ Σίστο), Τούπτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

