Αταμάν: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλά για τον πρόεδρο και την οικογένειά του

Enikos Newsroom

Αταμάν

Την στήριξή του στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο εξέφρασε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, με story στο λογαριασμό του στο instagram.

Ο Αταμάν έγραψε για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με αφορμή όσα ακολούθησαν τη νίκη των «Πρασίνων» επί της Βαλένθια στο Game 2 των playoffs της EuroLeague, όπου οι πράσινοι έκαναν το 2-0.

Η ανάρτηση Αταμάν

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που δείχνουν το πάθος τους, το συναίσθημα, την εμπιστοσύνη και πάντα μιλούν μπροστά, όχι πίσω. Ο Δημήτρης απλά διαμαρτυρήθηκε για τα φάουλ που δεν σφυρίχθηκαν απευθείας στους διαιτητές, όπως ανέφεραν στην επίσημη αναφορά της EuroLeague. Η ομάδα του θα είναι εκεί ή όχι, αλλά νομίζετε ότι δεν αξίζει να είναι στο δικό του γήπεδο για το F4. Και κανένας, ακόμη και οι αντίπαλοι συνάδελφοι δεν έχουν το δικαίωμα να μιλούν για έναν πρόεδρο και την οικογένειά του που θυσιάζουν τη ζωή τους για το μπάσκετ», αναφέρει στην ανάρτησή του.

