Μαρία Μπεκατώρου: Η στιγμή που «εισέβαλε» στο πλατό της Ναταλίας Γερμανού – «Την ξέρω από τότε που ήταν 18 ετών κι εγώ ήμουν… 40»

Στο πλατό του «Καλύτερα δε γίνεται»… εισέβαλε η Μαρία Μπακατώρου, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα τη Ναταλία Γερμανού και τους τηλεθεατές, που εκείνη την ώρα παρακολουθούσαν ζωντανά την εκπομπή του Alpha.

Η Μαρία Μπεκατώρου εμφανίστηκε με μαύρα γυαλιά ηλίου, προκαλώντας χαμόγελα στην παρουσιάστρια και το πάνελ της εκπομπής.

«Σε αγαπώ από εδώ ως τον ουρανό» είπε η Ναταλία Γερμανού, που έσπευσε να αγκαλιάσει την παρουσιάστρια και να εκφράσει στον «αέρα» τα συναισθήματά της γι’ αυτήν.

«Είναι η πιο αγαπημένη μου φίλη από την τηλεόραση, όσα χρόνια κάνω τηλεόραση. Την ξέρω από τότε που ήταν 18 χρονών κι εγώ ήμουν… 40», είπε με χιούμορ η Ναταλία Γερμανού και όλοι έβαλαν τα γέλια.

«Σας αγαπώ να είστε καλά παιδιά, γεια σας!» τόνισε η Μαρία Μπεκατώρου πριν αποχωρήσει από το στούντιο.

