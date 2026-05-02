Με τίτλο: «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Η εφημερίδα αποκαλύπτει τις τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα.

– Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις εταιρείες.

– Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες

– Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς! Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ε.Ε. Ο στόχος για υπεροχή στους αιθέρες της ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

– Στο «κόκκινο» 133 δημόσια κτίρια! Η «R» αποκαλύπτει τι έδειξαν οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σε άλλους χώρους συνάθροισης.

– Πώς αξιολογούν οι ασθενείς τα δημόσια νοσοκομεία. 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα. Τι δηλώνουν στην «R» ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, και η πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα.

– Διπλό deal για τον Όμιλο ΑKTOR στα Βαλκάνια. Εξασφάλισε μακροχρόνιες συμβάσεις με Αλβανία και Βοσνία/Ερζεγοβίνη για την πώληση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ο καθοριστικός ρόλος του Αλέξανδρου Εξάρχου στη σύναψη συμφωνιών.

– Όλες οι αλλαγές στον εξωδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα «τρέξουν» οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Δημήτρης Παπαστεργίου, Γιάννης Βαρδακαστάνης.

– Το παρελθόν του «θείου» από το Σικάγο! Η «R» αποκαλύπτει την απολογία του. Το άγνωστο περιστατικό το 2018 που οδήγησε τον υπερήλικα πιστολέρο στο ψυχιατρείο. Οι έξι ώρες που ανέδειξαν τα μεγάλα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια και στις δημόσιες υπηρεσίες.

