Παράνομο γηροκομείο στους Αμπελοκήπους: Αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης για τις 6 Μαΐου

Στις 6 Μαΐου θα δικαστεί η 72χρονη, η οποία συνελήφθη έπειτα από καταγγελία για παράνομο γηροκομείο που λειτουργούσε σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Η διαδικασία δεν προχώρησε, καθώς δεν είχαν κληθεί μάρτυρες, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να δώσει αναβολή. Παράλληλα, αποφασίστηκε η άρση της κράτησής της, υπό την επιβολή περιοριστικών όρων: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση τακτικής εμφάνισης, μία φορά την εβδομάδα, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της έως τη διεξαγωγή της δίκης, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Σε βάρος της κατηγορούμενης έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, κατ’ εξακολούθηση έκθεση και απείθεια.

Όπως έγραψε χθες το enikos.gr, η γυναίκα υποστήριξε ότι το διαμέρισμα ανήκει σε έναν Κινέζο, από τον οποίο, όπως είπε, το μίσθωνε και στη συνέχεια επενοικίαζε τα δωμάτια σε ηλικιωμένες έναντι του ποσού των 50 ευρώ τον μήνα.

Το κουβάρι της υπόθεσης, άρχισε να ξετυλίγεται όταν η 72χρονη, που εμφανιζόταν ουσιαστικά ως ιδιοκτήτρια του άτυπου γηροκομείου, ζήτησε από την κόρη μίας ηλικιωμένης, που διέμενε στον χώρο, το εξωφρενικό ποσό των 2.000 ευρώ – πολύ περισσότερα από τα συμφωνηθέντα αρχικώς – προκειμένου να συνεχίσει να «φιλοξενείται» στο διαμέρισμα. Σε διαφορετική περίπτωση, φέρεται να την απείλησε ότι θα την πετούσε έξω και θα την εγκατέλειπε σε κάδο απορριμμάτων. Η γυναίκα έντρομη προχώρησε σε σχετική καταγγελία στις Αρχές, παίρνοντας άρον-άρον τη μητέρα της από το διαμέρισμα-κολαστήριο για να την μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ότι ήταν υποσιτισμένη και κακοποιημένη.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. που ειδοποίησε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και κοινωνικοί λειτουργοί, έκαναν έφοδο το πρωί της Τρίτης στο διαμέρισμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την υπόθεση από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, που λόγω της σοβαρότητας της καταγγελίας, έδωσε εντολή να είναι παρών και ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης κοινωνικής μέριμνας, κατά τη διάρκεια του ελέγχου του κλιμακίου, στον χώρο.

Γιαούρτια ληγμένα από τον Δεκέμβριο

Σύμφωνα με όσα περιγράφουν οι κοινωνικοί λειτουργοί της Περιφέρειας Αττικής, στην έκθεσή τους που βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης «το διαμέρισμα έφερε δυσοσμία η οποία παρέπεμπε σε οσμή ζώων. Ο χώρος της κουζίνας έφερε έντονη ρυπαρότητα και δυσάρεστη οσμή ενώ επάνω στο τραπέζι κυκλοφορούσαν δύο κατοικίδια. Στο ψυγείο το οποίο έφερε επίσης έντονη ρυπαρότητα, υπήρχε ανοιχτή συσκευασία ζωοτροφής μαζί με άλλες συσκευασίες τροφίμων και δύο συσκευασίες γιαουρτιού ληγμένες από τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2025. Στην κατάψυξη αυτού, υπήρχαν μικρά μπολ με κατεψυγμένο, μαγειρεμένο φαγητό όπως φακή, κοτόσουπα κ.α.».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η 72χρονη, δεν υπέδειξε ποτέ κατά τη διάρκεια του ελέγχου ταυτοποιητικά στοιχεία των ηλικιωμένων, φαρμακευτικές αγωγές και διαιτολόγιο με ειδική διατροφή, εγκεκριμένο από ειδικό γιατρό.

«Συνθήκες που έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή των ηλικιωμένων»

«Στον χώρο του καθιστικού το οποίο φέρει ογκώδη επίπλωση, υπήρχαν πολλές συσκευασίες ποτού και δίσκος σερβιρίσματος με ποτήρια. Επιπλέον υπήρχαν δύο άδεια καφάσια ποτών και επτά πακέτα τράπουλας… Καθίσταται σαφές ότι οι επικρατούσες συνθήκες στο εν λόγω διαμέρισμα δεν εξασφάλιζαν στο ελάχιστο την αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση των ηλικιωμένων κυριών. Αντίθετα έθεταν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους», υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, οι κοινωνικοί λειτουργοί.