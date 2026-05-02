Ηράκλειο: Σε λίγες ημέρες η προτομή του Νίκου Ξυλούρη θα βρίσκεται ξανά στη θέση της – Καταδίκη και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον βανδαλισμό

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Ηράκλειο, προτομή, Νίκος Ξυλούρης

Για τις άμεσες ενέργειες στις οποίες προχώρησε η Δημοτική Αρχή προκειμένου να αποκατασταθεί η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, -έργο της αείμνηστης γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη στην Πλατεία Κύπρου στην Όαση- μετά τον βανδαλισμό που υπέστη, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο κ. Καλοκαιρινός απευθυνόμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρθηκε στα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξε ο Δήμος τονίζοντας: «Ο βανδαλισμός της προτομής του Νίκου του Ξυλούρη είναι μια πράξη που μας άγγιξε. Εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο λέμε “ναι”, να περιφρουρήσουμε τα δημόσια αγαθά. Να περιφρουρήσουμε τον δημόσιο χώρο. Πρέπει αυτό να γίνεται και έναντι ακραίων ενεργειών. Κατατέθηκε μήνυση κατ’ αγνώστων και κυρίως αναλήφθηκε αμέσως δράση από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού έτσι ώστε η προτομή να αποκατασταθεί άμεσα και αυτό γίνεται και τελειώνει.

Επίσης και η βάση της θα αποκατασταθεί έτσι ώστε σε λίγες ημέρες να είμαστε σε θέση να επανατοποθετήσουμε την προτομή στη θέση της. Η διαφύλαξη του δημόσιου χώρου είναι υπόθεση όλων. Δεν είναι υπόθεση αστυνόμευσης η οποία θα λειτουργούσε σε ρόλο παντεπόπτη μέσα στην πόλη. Δεν νομίζω ότι κάποιοι το θέλαμε αυτό. Η προτομή του Νίκου του Ξυλούρη θα έρθει εκεί όπου βρισκόταν πολύ σύντομα. Ευχαριστώ για τα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Είναι ενδεικτικά της ευαισθησίας που θεωρώ ότι συμμεριζόμαστε όλοι μέσα σε αυτή την αίθουσα».

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή ο δήμαρχος Ηρακλείου είχε καταδικάσει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τον βανδαλισμό και ταυτόχρονα, η Δημοτική Αστυνομία απομάκρυνε και προστάτεψε το γλυπτό, μέσω του αντιδημάρχου Γιώργου Καραντινού κατατέθηκε μήνυση κατ’ αγνώστων και η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη επικοινώνησε με καλλιτεχνικό χυτήριο στην Αθήνα, όπου εστάλη το γλυπτό την ίδια ημέρα, για αποκατάσταση.

Κατανάλωση κρέατος: Πώς σχετίζεται με τη γνωστική υγεία και τον κίνδυνο για άνοια

ELPEN – Εργοστάσιο Κερατέας: Πυλώνας παραγωγής, εξαγωγών και επιστημονικής γνώσης για τη χώρα

Νέα αύξηση στις χονδρικές τιμές των καυσίμων προ των πυλών – Πώς διαμορφώνεται το κόστος σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Έως την Κυριακή το βράδυ οι αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Tο ραντάρ ενός drone μπορεί να «δείξει» με ακρίβεια στα διαστημικά σκάφη πού να κάνουν γεωτρήσεις για νερό στον Άρη

iOS 26: Η νέα εφαρμογή «Phone» κερδίζει τους χρήστες – Οι εξαιρετικές λειτουργίες του
14:22 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Παράνομο γηροκομείο στους Αμπελοκήπους: Αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης για τις 6 Μαΐου

Στις 6 Μαΐου θα δικαστεί η 72χρονη, η οποία συνελήφθη έπειτα από καταγγελία για παράνομο γηροκ...
14:14 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Σάμος: Καταδίωξη ταχυπλόου από το Λιμενικό – Περισυνελέγησαν 14 μετανάστες, συνελήφθη 24χρονος διακινητής

Καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (01/05), στη Σάμ...
13:41 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Επίδοξοι διαρρήκτες έγιναν αντιληπτοί και έκαναν… παρκούρ για να ξεφύγουν – Συνελήφθη ένας 43χρονος

Ένας 43χρονος συνελήφθη την Πρωτομαγιά στη Θεσσαλονίκη, την στιγμή που επιχειρούσε να διαρρήξε...
12:47 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 40χρονος μοτοσικλετιστής έπειτα από τροχαίο – «Καρφώθηκε» σε δέντρο

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο την Πρωτομαγιά, αυτή τη φορά στην Πάρο, όπου ένας 4...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς