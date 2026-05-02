Νίκος Μουρατίδης: Πήρα τον Μαζωνάκη από το μηδέν και τον έκανα σούπερ σταρ, με απογοητεύει συνέχεια

Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε ο Νίκος Μουρατίδης, και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την πορεία της Άννας Βίσση καθώς και για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μιλώντας αρχικά για την Άννα Βίσση, επεσήμανε ότι ο ίδιος υποκλίνεται σε ό,τι κάνει η αγαπημένη τραγουδίστρια.

«Δηλαδή της αξίζει ό,τι κάνει. Δουλεύει 50 χρόνια αυτή η γυναίκα και είναι συνέχεια εκεί. Βλέπω ότι η Άννα δουλεύει συνέχεια σαν εργάτης. Και ξαφνικά της ήρθε η ιδέα να κάνει ένα Καλλιμάρμαρο και έγινε πανζουρλισμός. Την ερχόμενη χρονιά κάνει δύο Καλλιμάρμαρα. Τώρα ΟΑΚΑ. Δηλαδή σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Δεν είμαι απόλυτα σύμφωνος με το ρεπερτόριό της. Δηλαδή κάποια τραγούδια εγώ θα τα πέταγα ή θα έκανα και άλλες συνεργασίες. Αλλά η Βίσση έχει κολλήσει με τον Καρβέλα. Άστη να. Βλέπεις ότι ο κόσμος γουστάρει» ανέφερε ο Νίκος Μουρατίδης.

Αναφέρθηκε όμως και στον Γιώργο Μαζωνάκη με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην αρχή της καριέρας του τραγουδιστή.

«Έχουμε χαθεί. Όταν βρισκόμαστε, μιλάμε. Αλλά σε τέτοιο επίπεδο έχουμε χαθεί. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Και δεν στενοχωριέμαι τώρα που βγήκε στη φόρα. Στενοχωριέμαι γιατί εγώ μαθαίνω από διάφορους δημιουργούς, συνθέτες, στιχουργούς. Μαθαίνω πράγματα, τα οποία με στενοχωρούν. Δούλεψα με τον Μαζωνάκη σχεδόν μια δεκαετία. Ήμουν ο μάνατζέρ του. Τον πήρα από το μηδέν και τον έκανα σούπερ σταρ. Διαφωνήσαμε σε κάποια σημεία. Χωρίσαμε. Έκτοτε με απογοητεύει συνέχεια. Και στενοχωριέμαι γιατί δεν είναι τυχαία περίπτωση. Δεν μπορεί ο καλλιτέχνης να είναι μόνος του. Ο καλλιτέχνης δεν έχει μάτια και αυτό να βλέπει τι γίνεται και έχει να ακολουθήσει μια τέχνη. Ο μάνατζερ τι είναι; Είναι το μυαλό του; Είναι το τρίτο μάτι που λέμε τι συμβαίνει στην πιάτσα».