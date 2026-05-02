Μαρινάκης για Ανεξάρτητες Αρχές: Γνώριζαν οι εν δυνάμει εταίροι του κ. Ανδρουλάκη για τις συνομιλίες του με την κυβέρνηση; – Τσουκαλάς: Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει

Κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την επιλογή των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών. Ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο MEGA, καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ «έλλειψη αξιοπιστίας», ενώ από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης απαντούν κάνοντας λόγο για «αντιθεσμικές μεθοδεύσεις».

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη καταλογίζοντάς του «θράσος», «κυνικότητα» και έλλειψη αξιοπιστίας και επισήμανε ότι όλο το ιστορικό των συνεννοήσεων εκθέτει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος στο «γιατί δεν προχώρησε» το θέμα με τις Αρχές είπε ότι ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, ενώ είχαν πει ναι, ήρθαν στη Βουλή, και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή και να προτείνει μία άλλη επιλογή «που εγώ δεν την υποτιμώ την επιλογή που πρότεινε αλλά να δείτε από τη συνέπειά του -που δεν υπάρχει- και την πλήρη έλλειψη στοιχειώδους αξιοπιστίας. Αλλά το πιο φοβερό ποιο είναι; Ενώ υπαναχώρησε αφήνοντας ακέφαλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, κουνούσε το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ και φώναζε και την ίδια στιγμή η στάση της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, των λαϊκίστικων κομμάτων δείχνει το εξής φοβερό και κλείνω με αυτό. Τη στιγμή που ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί, για να μην είναι ακέφαλες οι ανεξάρτητες αρχές, με εμάς, με τη Ν.Δ., έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση και τους έλεγε, «εγώ δεν πρόκειται να συνεννοηθώ, εγώ θα συνεχίσω να πυρπολώ και να μην κάνω κάτι». Εκεί λοιπόν, έφτασε στο σημείο να πατάει σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια. Πάει πολύ».

ΠΑΣΟΚ: «Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παροικούντες το Μέγαρο Μαξίμου»

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μέσω του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά διέψευσε τους ισχυρισμούς του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

«Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παροικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύπτουν κάθε φορά τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις τους», αναφέρει αρχικά.

Όπως προσθέτει, «σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος που νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της “Ομάδας Αλήθειας” και όχι της ελληνικής κυβέρνησης, έκανε λόγο για δήθεν συμφωνία στο πρόσωπο του επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη για να παραπλανήσει από την πρωτοφανή κίνηση του Προέδρου της Βουλής και της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην τοποθετηθεί η επικεφαλής της ΑΠΔΠΧ και να αναβληθεί η διαδικασία που ρητά προβλέπει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής».

«Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά» υπογραμμίζει και προσθέτει: «Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει. Ας το χωνέψει και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στην ουσία της υπόθεσης διερωτάται: «Δύο ημέρες μετά, θα μας ενημερώσει η κυβέρνηση γιατί δεν προχώρησε στον διορισμό της κυρίας Συγγούνα, στο πρόσωπο της οποίας διαπιστώθηκε πλειοψηφία 3/5; Γιατί η κυβέρνηση θέλει να μείνει ακέφαλη και απενεργοποιημένη η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;»

«Πολλή αγωνία έχει ο κ. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση», σχολιάζει καταλήγοντας.

Μαρινάκης: Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα

Μετά την ανακοίνωση του Κώστα Τσουκαλά, ο Παύλος Μαρινάκης επανήλθε δίνοντας απάντηση.

Ο Παύλος Μαρινάκης έθεσε μια σειρά ερωτημάτων στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ καλώντας τον να απευθυνθεί στον πρόεδρο το κόμματος κ. Ανδρουλάκη για να πάρει απαντήσεις.

«Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ θα ήταν προτιμότερο να αφήσει τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και τα φτηνά τσιτάτα και να ρωτήσει τον Πρόεδρο του κόμματός του για να του απαντήσει στα εξής απλά ερωτήματα τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και συνέχισε παραθέτοντας τα ερωτήματα:

«Ήταν σε επικοινωνία, ο ίδιος προσωπικά, επί μήνες με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της ανάγκης εύρεσης προσώπων κοινής αποδοχής, ούτως ώστε να προκύψουν οι αυξημένες πλειοψηφίες, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας, για να μην συνεχίσουν να είναι ακέφαλες οι Ανεξάρτητες Αρχές;

Είναι αλήθεια ότι, μετά από τις συζητήσεις αυτές, κυβερνητική πλειοψηφία και αξιωματική αντιπολίτευση είχαμε καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής, εξ ου και ο Πρόεδρος της Βουλής τα ανακοίνωσε στη Διάσκεψη των Προέδρων;

Γνώριζαν οι εν δυνάμει νέοι «εταίροι» τους από τον «θαυμαστό» κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας για τις συνομιλίες του ΠΑΣΟΚ με την Κυβέρνηση;»

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέληξε:

Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι «μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα».

Τσουκαλάς: Ο κ. Μαρινάκης είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια

«Δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια. Άλλη μια φορά λέει ψέματα και παραπλανά.

Τον καλούμε να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, διαφορετικά ας κάνει ό,τι κάνει πάντα μετά τις τζάμπα μαγκιές, να επιλέξει την άτακτη υποχώρηση.

Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη.

Όταν δεν τη βολεύει η αλήθεια, επιλέγει την πολιτική αλητεία. Ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος. Ανακαλέστε τα ψεύδη γιατί θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα» τόνισε σε άλλη ανακοίνωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς.