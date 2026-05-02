Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού – 33χρονος επιτέθηκε με αυτοσχέδιο σουβλί σε κρατούμενο

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

φυλακή
Φωτογραφία: Intime

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού ανήμερα της Πρωτομαγιάς, που είχε ως αποτέλεσμα ένας 44χρονος Αλγερινός κρατούμενος να τραυματιστεί στην κοιλιακή χώρα, από ομοεθνή συγκρατούμενό του.

Σύμφωνα με το LamiaReport, όλα συνέβησαν αργά το απόγευμα σε πτέρυγα με αλλοδαπούς κρατουμένους. Το θύμα βρισκόταν στο κελί του, όταν σε αυτό εισήλθε 33χρονος ομοεθνής του και του επιτέθηκε με αυτοσχέδιο σουβλί, τραυματίζοντάς τον.

Η επέμβαση των σωφρονιστικών υπαλλήλων ήταν άμεση και ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνοδεία εξωτερικών φρουρών στο Κέντρο Υγείας Δομοκού. Αξιολογήθηκε η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Από τα στοιχεία του ρεπορτάζ φαίνεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του.

Από αστυνομικούς του ΑΤ Δομοκού που επιλήφθηκαν του αιματηρού συμβάντος, συνελήφθη, κατά τα προβλεπόμενα, ο 33χρονος και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Ο συλληφθείς φέρεται να εκτίει πολυετή ποινή κάθειρξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, κλοπές και άλλα αδικήματα, ενώ το θύμα εκτίει ποινή φυλάκισης για κλοπή.

Πώς να μειώσετε τη «βιολογική ηλικία» του εγκεφάλου σας: Οι 5 τρόποι που κάνουν τη διαφορά

«Δεν ήταν απλώς πόνος στη μέση»: Η συγκλονιστική μαρτυρία της Άννας-Μαρίας Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδ...

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Έως την Κυριακή το βράδυ οι αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Λιμενικός «κόμβος» αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων πίσω από τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο

iOS 26: Η νέα εφαρμογή «Phone» κερδίζει τους χρήστες – Οι εξαιρετικές λειτουργίες του

Κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό αποκαλύπτει ότι η AI «πλημμυρίζει» τον ακαδημαϊκό χώρο με εργασίες χαμηλότερης ποιότητας
12:47 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 40χρονος μοτοσικλετιστής έπειτα από τροχαίο – «Καρφώθηκε» σε δέντρο

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο την Πρωτομαγιά, αυτή τη φορά στην Πάρο, όπου ένας 4...
12:09 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους ξανά οι αγρότες στα Μάλγαρα – «Ζητάμε από την αστυνομία, να βγούμε στην ΠΑΘΕ για δύο ώρες» – Δείτε βίντεο

Στους δρόμους βγήκαν εκ νέου οι αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, όπου έχουν παραταχθεί συμβολ...
11:42 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ έγινε πριν από λίγη ώρα στην Κρήτη. Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύ...
11:37 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Ο καιρός… τρελάθηκε: Στα «λευκά» ντύθηκε η άνοιξη σε Παρνασσό, Σέλι, Ορεινή Κορινθία και Λάρισα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς η φύση αποφάσισε να υπενθυμίσει φέτος ότι διαθέτει το δικό τη...
