Θεσσαλονίκη: Επίδοξοι διαρρήκτες έγιναν αντιληπτοί και έκαναν… παρκούρ για να ξεφύγουν – Συνελήφθη ένας 43χρονος

Ένας 43χρονος συνελήφθη την Πρωτομαγιά στη Θεσσαλονίκη, την στιγμή που επιχειρούσε να διαρρήξει ένα διαμέρισμα στη Χαριλάου. Ο δράστης εντοπίστηκε από πλήρωμα περιπολικού την ώρα που βρισκόταν σε μπαλκόνι οικοδομής επί της οδού Θεμελή, επιχειρώντας να παραβιάσει την μπαλκονόπορτα της κατοικίας.

Κατά την προσπάθειά του να ξεφύγει, ο 43χρονος μαζί με έναν συνεργό του πήδηξαν σε στέγαστρο πιλοτής διπλανής πολυκατοικίας.

Έπειτα από πεζή καταδίωξη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον 43χρονο, ενώ ο δεύτερος δράστης διέφυγε και οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.