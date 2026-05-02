Αττική: 7 νεκροί σε τροχαία τον Απρίλιο – 527 άτομα τραυματίστηκαν, πάνω από 2.000 παραβάσεις για μη χρήση κράνους

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Συνολικά 7 άτομα έχασαν την ζωή τους και 527 τραυματίστηκαν (15 σοβαρά, 512 ελαφρά), σε 461 τροχαία που σημειώθηκαν τον Απρίλιο, στην Αττική.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 27.897 παραβάσεις από τις οποίες 257 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

• 1.047 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 59 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

• 1.653 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

• 237 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• 582 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

• 1.240 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• 2.323 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

• 47 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

