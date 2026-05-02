Ατύχημα σε νηπιαγωγείο στη Θεσσαλονίκη: Τα νεότερα για την υγεία του 5χρονου μετά την επέμβαση στο δάχτυλό του – Θα επανεξεταστεί τη Δευτέρα

Στο σπίτι του και καλά στην υγεία του είναι ο 5χρονος, ο οποίος ακρωτηριάστηκε στο δάχτυλο όταν το χέρι του κλείστηκε σε πόρτα του νηπιαγωγείου στο οποίο φοιτά, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το παιδί πήρε εξιτήριο το απόγευμα της Παρασκευής, αφού η χειρουργική επέμβαση συγκόλλησης του δαχτύλου, στέφθηκε από επιτυχία, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να επανεξεταστεί από τους γιατρούς. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστό, το δάχτυλο του παιδιού εγκλωβίστηκε σε πόρτα αίθουσας του νηπιαγωγείου, όταν άλλος μαθητής την έκλεισε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ και οι γονείς του παιδιού. Το αγόρι μεταφέρθηκε στην παιδοχειρουργική κλινική, όπου έγινε συρραφή του τραύματος.

Σημειώνεται ότι η εισαγγελέας έχει ζητήσει την υποβολή του προανακριτικού υλικού για την υπόθεση.