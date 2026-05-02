Καιρός: Η ακτινογραφία του Απριλίου – Κάτω από τη μέση τιμή η θερμοκρασία, με εξαίρεση Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο

Την ακτινογραφία του καιρού που επικράτησε στη χώρα μας τον Απρίλιο, δημοσιεύει το meteo.gr, αναφέροντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μήνας αυτός χαρακτηρίστηκε από χαμηλότερες του κανονικού τιμές της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2010, σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, αρνητικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, όπου οι θερμοκρασίες διατηρήθηκαν ελαφρώς πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Απρίλιο του 2026, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Απριλίου ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας.

Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Στερεά Ελλάδα, ο Απρίλιος του 2026 κατατάσσεται ως ο 9ος θερμότερος από το 2010.

Στη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο ως ο 5ος θερμότερος, στη Θεσσαλία ως ο 8ος θερμότερος και στην Πελοπόννησο ως ο 6ος θερμότερος, ενώ στην Κρήτη και στα Νησιά Αιγαίου – Δωδεκάνησα καταγράφηκε ως ο 7ος ψυχρότερος της περιόδου.

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν -0,4 °C, με 15 από τις 30 ημέρες του μήνα να καταγράφονται κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 18 ημέρες του μήνα ήταν κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση -1,2 °C από τα κανονικά επίπεδα.