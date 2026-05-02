Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 33 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Χτύπημα σε λεωφορεία στη Χερσώνα

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Τα επακόλουθα της δεύτερης επίθεσης σε λεωφορείο που αποτέλεσε στόχο ρωσικού drone στη Χερσώνα, στις 2 Μαΐου 2026. (Oleksάντρ Προκούντιν / Telegram)
Τα επακόλουθα της δεύτερης επίθεσης σε λεωφορείο που αποτέλεσε στόχο ρωσικού drone στη Χερσώνα, στις 2 Μαΐου 2026. (Oleksάντρ Προκούντιν / Telegram)

Τουλάχιστον δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και 33 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με ουκρανικές αρχές, σε μια ακόμη κλιμάκωση των πληγμάτων κατά πολιτικών στόχων, The Kyiv Independent.

Επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές

Στο Χάρκοβο, νυχτερινή επίθεση με drone έπληξε πολυκατοικία, τραυματίζοντας τρία άτομα, ενώ συνολικά 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ευρύτερη περιφέρεια από πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές, μεταξύ αυτών και ένας ανήλικος.

Στο Παβλογκράντ της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πλήγμα σε πολυκατοικία, ενώ συνολικά καταγράφηκαν 20 επιθέσεις με drones και πυροβολικό μέσα σε μία ημέρα.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, βομβαρδισμοί προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις, με έναν τραυματία, ενώ απομακρύνθηκαν 450 κάτοικοι, ανάμεσά τους 84 παιδιά.

Χτύπημα σε λεωφορεία στη Χερσώνα

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Χερσώνα, όπου ρωσικά drones επιτέθηκαν σε δύο αστικά λεωφορεία, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους οκτώ.

Η πρώτη επίθεση έγινε νωρίς το πρωί στην περιοχή Ντνίπρο της πόλης, με θύματα έναν δημοτικό υπάλληλο και μία γυναίκα. Λίγες ώρες αργότερα, δεύτερο drone έπληξε άλλο λεωφορείο, τραυματίζοντας τον οδηγό.

«Όλα τα θύματα είναι άμαχοι και οι Ρώσοι το γνώριζαν», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για ένα «βίαιο σαφάρι» κατά πολιτών που, όπως είπε, επαναλαμβάνεται καθημερινά σε παραμεθόριες και εμπόλεμες περιοχές.

Επιθέσεις σε υποδομές και άμυνα

Παράλληλα, επιθέσεις καταγράφηκαν σε κρίσιμες υποδομές σε νότια και κεντρική Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Μικολάιβ και Οδησσού, με ζημιές σε λιμάνια και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε 163 drones διαφόρων τύπων, εκ των οποίων τα 142 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι την τελευταία εβδομάδα η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 1.600 drones, 1.100 κατευθυνόμενες βόμβες και τρεις πυραύλους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας.

