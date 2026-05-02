Υεμένη: Πειρατεία σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Σάμπουα – Το οδήγησαν προς τη Σομαλία

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία Αρχείου: Σκάφος της ακτοφυλακής της Υεμένης (REUTERS/ABDULJABBAR ZEYAD)
Ένοπλοι κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο ανοιχτά των ακτών της Σάμπουα, στη νότια Υεμένη, σύμφωνα με την ακτοφυλακή της χώρας, προκαλώντας νέα ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο του Άντεν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Κατάληψη και εκτροπή πορείας

Όπως έγινε γνωστό, άγνωστοι ένοπλοι επιβιβάστηκαν στο δεξαμενόπλοιο M/T EUREKA και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το σκάφος, αλλάζοντας την πορεία του προς τις ακτές της Σομαλίας, μέσω του Κόλπου του Άντεν.

Η ακτοφυλακή έκανε λόγο για «ένοπλη ληστεία», επισημαίνοντας ότι οι δράστες κατάφεραν να καταλάβουν το πλοίο χωρίς να έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Επιχείρηση εντοπισμού

Μετά το περιστατικό, οι αρχές ενεργοποίησαν διαδικασίες αντιμετώπισης, αποστέλλοντας δύο περιπολικά σκάφη από το Άντεν και επιπλέον μικρότερα σκάφη από τη Σάμπουα για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση του δεξαμενόπλοιου.

Η επιχείρηση διεξάγεται, όπως σημειώνεται, υπό «περιορισμένους πόρους και εξαιρετικές συνθήκες», ενώ έχει υπάρξει συντονισμός με διεθνείς εταίρους και φορείς θαλάσσιας ασφάλειας, που συνέβαλαν στον εντοπισμό της θέσης του πλοίου.

Αυξημένος συναγερμός για τη ναυσιπλοΐα

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα ανησυχίας για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή, μετά από επανειλημμένες προειδοποιήσεις της United Kingdom Maritime Trade Operations.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η βρετανική υπηρεσία κατέγραψε δεύτερη «ύποπτη προσέγγιση» από άγνωστα σκάφη σε εμπορικό πλοίο μέσα σε 24 ώρες, αυξάνοντας το επίπεδο επιφυλακής σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.

Παρότι δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές, τα περιστατικά υπογραμμίζουν την αυξανόμενη απειλή για τις διεθνείς θαλάσσιες διαδρομές, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

