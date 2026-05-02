Αθηνά Λινού: Θετική στην προοπτική συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα – «Το πιο πιθανό ναι»

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

Αθηνά Λινού

Θετική στο ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, μιλώντας στην εκπομπή «Αποδελτίωση» της ΕΡΤ3, με την Όλγα Ψαρίδου και τον Ίωνα Τσώχο.

Ερωτηθείσα για την παρουσίαση του μανιφέστου του Ινστιτούτου Τσίπρα, η Αθηνά Λινού τόνισε ότι πρόκειται για «ένα έργο μιας μεγάλης ομάδας και είναι σημαντικό ότι δεν είναι μανιφέστο του Τσίπρα αλλά μανιφέστο του ιδρύματος Τσίπρα, στο οποίο συμμετείχαν αρκετοί πολιτικοί επιστήμονες».

Σε άλλη ερώτηση, εάν σκοπεύει να ενταχθεί στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, παραδίδοντας την βουλευτική της έδρα, είπε «είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί, είναι κάτι που όλους μας ταλαιπωρεί, και τους ανεξάρτητους και τους υπόλοιπους βουλευτές, νομίζω ότι χρειάζεται σκέψη και παρακολούθηση των εξελίξεων για να δούμε ο καθένας ποιο κόμμα θα τον εκφράζει περισσότερο».

«Έχω συνεργαστεί με τον κ. Τσίπρα και έχω συνεργαστεί πολύ καλά» είπε στη συνέχεια, ενώ σε σχόλιο των δημοσιογράφων της εκπομπής ότι «σας θέλει μαθαίνουμε», είπε: «ελπίζω».

Ερωτηθείσα εκ νέου αν θα ανταποκριθεί σε περίπτωση που της κάνει κάλεσμα ο κ. Τσίπρας, είπε πως «το πιο πιθανό ναι» και διευκρίνισε ότι δύο θέματα την απασχολούν έντονα, η καταπολέμηση της μοναξιάς στους ηλικιωμένους και η ενίσχυση του μαθητικού πληθυσμού με πρόγραμμα καθολικής σίτισης.

Η Αθηνά Λινού υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη για σοβαρό, τεκμηριωμένο διάλογο και συνεργασίες με ουσιαστικό περιεχόμενο, τονίζοντας πως προτεραιότητά της παραμένει η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσα από εφαρμόσιμες πολιτικές.

