Θεσσαλονίκη: Χειρουργήθηκε και πήρε εξιτήριο ο 5χρονος που ακρωτηριάστηκε στο δάχτυλο σε νηπιαγωγείο

Εξιτήριο πήρε το πρωί της Πρωτομαγιάς το 5χρονο αγοράκι, το οποίο τραυματίστηκε στο χέρι χθες στο 14ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου.

Το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χθες το πρωί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, με ακρωτηριασμένη την πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του. Εκεί, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και αποκαταστάθηκε το τραύμα στο δάχτυλό του.

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος σε νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστό, το δάχτυλο του παιδιού εγκλωβίστηκε σε πόρτα αίθουσας του νηπιαγωγείου, όταν άλλος μαθητής την έκλεισε.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ και οι γονείς του παιδιού. Το αγόρι μεταφέρθηκε στην παιδοχειρουργική κλινική, όπου έγινε συρραφή του τραύματος. Το πρωί, το παιδάκι αποχώρησε μαζί με τους γονείς του από το νοσοκομείο για το σπίτι του.

Σημειώνεται ότι η εισαγγελέας έχει ζητήσει την υποβολή του προανακριτικού υλικού για την υπόθεση.