Έξοδος για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ομαλοποιήθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ

Αυξημένα τα μέτρα της Τροχαίας για την διευκόλυνση των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Η έξοδος των εκδρομέων γίνεται μετ’ εμποδίων, λόγω των καιρικών συνθηκών που θυμίζουν… φθινόπωρο παρά άνοιξη, ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να πτόησε τους κατοίκους της Αττικής, οι οποίοι έσπευσαν να αναχωρήσουν προς την Περιφέρεια για το τριήμερο ή ακόμη και να κάνουν κάποια μονοήμερη εκδρομή.

Από το πρωί της Πρωτομαγιάς η κίνηση στις εθνικές οδούς ήταν πολύ αυξημένη. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν η εικόνα στα διόδια της Ελευσίνας έως και τα Μέγαρα, καθώς και από την Κινέττα έως τους Άγιους Θεοδώρους, όπου το μεσημέρι σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων. Στην Αττική Οδό από το πρωί καταγράφονταν καθυστερήσεις από τον Ασπρόπυργο έως την Ελευσίνα, που έφταναν τα 20 με 25 λεπτά. Αντίστοιχα, στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας οι καθυστερήσεις κυμαίνονταν από 10 έως 15 λεπτά.

Το απόγευμα, ωστόσο, η κίνηση των οχημάτων στα εθνικά δίκτυα ομαλοποιήθηκε και πλέον διεξάγεται κανονικά, χωρίς προβλήματα, καθώς φαίνεται πως έφυγε από την Αττική το μεγαλύτερο μέρος των εκδρομέων του τριήμερου της Πρωτομαγιάς.

Συγκεκριμένα, ομαλοποιήθηκε η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όπου νωρίτερα παρατηρήθηκαν αρκετές καθυστερήσεις. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πραγματοποιήθηκε η έξοδος των εκδρομέων από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Η Τροχαία βρίσκεται επί ποδός, λαμβάνοντας μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Γεμάτα τα λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Κηφισού

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου από χθες καταγράφεται μεγάλη προσέλευση ταξιδιωτών. Η πληρότητα των δρομολογίων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τις εταιρείες να ενισχύουν το πρόγραμμα των αναχωρήσεων με έκτακτα δρομολόγια, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα και η Μεσσηνία, με την Πελοπόννησο να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των εκδρομέων.

Χαρακτηριστικό της αυξημένης κίνησης είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με εργαζομένους στα πρακτορεία, η ζήτηση για ορισμένους προορισμούς ξεπερνά ακόμη και εκείνη της πασχαλινής περιόδου. Ενδεικτικά, δρομολόγια όπως αυτό για την Πρέβεζα αναχώρησαν πλήρη, με αποτέλεσμα αρκετοί επιβάτες να χρειαστεί να περιμένουν το επόμενο διαθέσιμο λεωφορείο.

Παρά το γεγονός ότι σήμερα είναι ανήμερα Πρωτομαγιάς, η αναχώρηση εκδρομέων συνεχίστηκε αμείωτη, με ταξιδιώτες όλων των ηλικιών να εκμεταλλεύονται την αργία για μια σύντομη απόδραση.