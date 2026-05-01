Ουκρανία: Τουλάχιστον 1 νεκρός και 52 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Ανάμεσα στους τραυματίες και 2 παιδιά

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Σημείο ρωσικής νυχτερινής επίθεσης σε πολιτικές υποδομές στην Οδησσό της Ουκρανίας, την 1η Μαΐου 2026. (Τοπικές αρχές/Telegram)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 52 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Πάνω από 200 drones και βαλλιστικός πύραυλος

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν έναν βαλλιστικό πύραυλο τύπου Iskander-M και 210 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την ουκρανική αεράμυνα να καταρρίπτει 190 από αυτά.

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και μέσα στην ημέρα, καθώς έως τις 10:42 το πρωί είχαν εντοπιστεί περισσότερα από 30 drones τύπου Shahed να εισέρχονται στον ουκρανικό εναέριο χώρο, υποδηλώνοντας την έναρξη νέου μαζικού κύματος επιθέσεων.

Νεκρός ποδηλάτης στη Χερσώνα

Στην περιφέρεια Χερσώνα, ένας 65χρονος άνδρας σκοτώθηκε όταν drone τον χτύπησε ενώ κινούνταν με ποδήλατο. Από τις ίδιες επιθέσεις τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ άτομα.

Παράλληλα, προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες, διοικητικά κτίρια, ταχυδρομείο, λεωφορείο και όχημα.

Οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε φωτιά σε ταχυδρομείο δέχθηκαν διπλό πλήγμα, χωρίς να τραυματιστούν.

Οδησσός
Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Οδησσού

Πλήγματα σε Οδησσό και υποδομές

Στην Οδησσό, 25 άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, τραυματίστηκαν από επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές.

Διαμέρισμα στον 16ο όροφο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές υπέστη και ο 12ος όροφος άλλου κτιρίου. Επιθέσεις καταγράφηκαν και σε λιμενικές εγκαταστάσεις.

Τραυματισμοί σε Σούμι και άλλες περιοχές

Στην περιφέρεια Σούμι, τουλάχιστον 15 πολίτες τραυματίστηκαν. Μεταξύ άλλων, drone έπληξε λεωφορείο, τραυματίζοντας δύο επιβάτες, ενώ ξεχωριστές επιθέσεις με drones και όλμους τραυμάτισαν ακόμη έξι άτομα.

Στη Μικολάιβ, ένας 35χρονος τραυματίστηκε από θραύσματα, ενώ δύο γυναίκες υπέστησαν οξύ στρες.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από επαναλαμβανόμενες επιθέσεις με drones και πυροβολικό σε τρεις οικισμούς.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 20 φορές μέσα σε μία ημέρα.

Πίνετε μπύρα; Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν το όφελος για την υγεία σας – Τι ισχύει για τις 0% αλκοόλ

Πόση ώρα να κάτσετε στον ήλιο για βιταμίνη D χωρίς να αυξήσετε τον κίνδυνο για καρκίνο – Πότε να βάλετε αντηλιακό

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Δήμος προσλαμβάνει άτομα διαφόρων ειδικοτήτων – Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Το iPhone σας έχει ένα κρυφό πρόβλημα «συσσώρευσης» – Δείτε πώς να το διορθώσετε

«Αυτό θα εξασφαλίσει την ασφάλεια της Γης» – Πώς μια εταιρεία σχεδιάζει να μας προστατεύσει από επικίνδυνους αστεροειδείς
περισσότερα
16:16 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ιράν: Ο εχθρός που δεν πέτυχε τους στόχους του δεν μπορεί να επιβάλλει όρους

Ο επικεφαλής της Δικαιοσύνης του Ιράν, Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζεΐ, δήλωσε ότι ένας «εχθρός πο...
15:32 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ιράν: Έστειλε νέα πρόταση στις ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν απέστειλε νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω...
13:37 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Τραμπ: Μετά τη Γερμανία απειλεί και τις Ιταλία και Ισπανία με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων – Η σφοδρή κριτική που τον «ενόχλησε»

Μετά τη Γερμανία ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και την Ιταλία και την Ισπανία με απόσυρση των αμερι...
13:15 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Κωνσταντινούπολη: Επεισόδια στις συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά – Περισσότερες από 120 συλλήψεις

Επεισόδια ξέσπασαν στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων για την Εργατική Π...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς