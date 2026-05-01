Ουκρανία: Τουλάχιστον 1 νεκρός και 52 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Ανάμεσα στους τραυματίες και 2 παιδιά

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 52 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Πάνω από 200 drones και βαλλιστικός πύραυλος

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν έναν βαλλιστικό πύραυλο τύπου Iskander-M και 210 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την ουκρανική αεράμυνα να καταρρίπτει 190 από αυτά.

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και μέσα στην ημέρα, καθώς έως τις 10:42 το πρωί είχαν εντοπιστεί περισσότερα από 30 drones τύπου Shahed να εισέρχονται στον ουκρανικό εναέριο χώρο, υποδηλώνοντας την έναρξη νέου μαζικού κύματος επιθέσεων.

Νεκρός ποδηλάτης στη Χερσώνα

Στην περιφέρεια Χερσώνα, ένας 65χρονος άνδρας σκοτώθηκε όταν drone τον χτύπησε ενώ κινούνταν με ποδήλατο. Από τις ίδιες επιθέσεις τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ άτομα.

Παράλληλα, προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες, διοικητικά κτίρια, ταχυδρομείο, λεωφορείο και όχημα.

Οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε φωτιά σε ταχυδρομείο δέχθηκαν διπλό πλήγμα, χωρίς να τραυματιστούν.

Πλήγματα σε Οδησσό και υποδομές

Στην Οδησσό, 25 άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, τραυματίστηκαν από επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές.

Διαμέρισμα στον 16ο όροφο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές υπέστη και ο 12ος όροφος άλλου κτιρίου. Επιθέσεις καταγράφηκαν και σε λιμενικές εγκαταστάσεις.

Τραυματισμοί σε Σούμι και άλλες περιοχές

Στην περιφέρεια Σούμι, τουλάχιστον 15 πολίτες τραυματίστηκαν. Μεταξύ άλλων, drone έπληξε λεωφορείο, τραυματίζοντας δύο επιβάτες, ενώ ξεχωριστές επιθέσεις με drones και όλμους τραυμάτισαν ακόμη έξι άτομα.

Στη Μικολάιβ, ένας 35χρονος τραυματίστηκε από θραύσματα, ενώ δύο γυναίκες υπέστησαν οξύ στρες.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από επαναλαμβανόμενες επιθέσεις με drones και πυροβολικό σε τρεις οικισμούς.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 20 φορές μέσα σε μία ημέρα.