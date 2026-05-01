LIVE – 63η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εύη Κατσώλη

Διεθνή Νέα

Τραμπ

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει μπει στην 63η ημέρα και η κατάσταση παραμένει έκρυθμη και σε τεντωμένο σχοινί. Η ειρήνη δεν φαίνεται να είναι ακόμα κοντά, με τον πλανήτη να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, την ώρα που ο ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 08:10 01/05/26

    Γκουτέρες: Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ στραγγαλίζει την παγκόσμια οικονομία

    «Η αδυναμία των πλοίων να διέλθουν με ασφάλεια από τα Στενά του Ορμούζ διαταράσσει τις αγορές ενέργειας, μεταφορών, μεταποίησης και τροφίμων και στραγγαλίζει την παγκόσμια οικονομία» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ζητώντας διάλογο και «λύσεις που θα μας τραβήξουν πίσω από το χείλος του γκρεμού».

    Σε ανάρτησή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, τόνισε ότι η αδυναμία ασφαλούς διέλευσης πλοίων από το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα διαταράσσει καίριους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η βιομηχανική παραγωγή και η τροφοδοσία.

    Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες της κρίσης επιδεινώνονται «με κάθε ώρα που περνά», απευθύνοντας έκκληση για διάλογο και εξεύρεση λύσεων που θα αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ ισοδυναμεί με «επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων» της Ουάσινγκτον και είναι «απαράδεκτος».
  • Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι «ίσως χρειαστεί» να ξαναρχίσει ο πόλεμος με το Ιράν, προσθέτοντας ότι «κανείς δεν γνωρίζει τι περιλαμβάνουν οι συνομιλίες εκτός από εμένα και μερικούς ακόμη ανθρώπους».
  • Ο λιβανέζικος στρατός θρηνεί έναν στρατιώτη και «αρκετά» μέλη της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα.
  • Ο Τραμπ εξετάζει επιλογές για πόλεμο με το Ιράν, καθώς πλησιάζει το ταξίδι του στην Κίνα.
  • Αμερικανός Δημοκρατικός γερουσιαστής προειδοποιεί για πιθανό «επικείμενο στρατιωτικό πλήγμα» κατά του Ιράν.
  • Το Ιράν φέρεται να αξιοποιεί την εκεχειρία για να ανακτήσει θαμμένα όπλα. Σύμφωνα με αναφορές, ιρανικές δυνάμεις προσπαθούν να ανασύρουν πυραύλους και άλλα πυρομαχικά που είχαν κρυφτεί ή θαφτεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

