Πρωτομαγιά: Οι συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη – Κλειστοί σταθμοί του Μετρό, πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία

Σε παλμό κινητοποιήσεων κινείται σήμερα η χώρα, με ομοσπονδίες εργαζομένων, σωματεία, συνδικάτα αλλά και συλλόγους να κατεβαίνουν στους δρόμους τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά.

Σε τρία σημεία και ώρα 10:30 προγραμματίζονται οι κύριες συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη, ενώ με προσωπικό ασφαλείας θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι συγκεντρώσεις

ΓΣΕΕ και ΕΚΘ καλούν σε συγκέντρωση μπροστά στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο και θα ακολουθήσει πορεία και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Πεσόντων Εργατών (μπροστά από τον σταθμό «Βενιζέλου» του Μετρό Θεσσαλονίκης).

Το ΠΑΜΕ καλεί την ίδια ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ από τις 09.45 εργατικά σωματεία θα προσυγκεντρώνονται σε διάφορα σημεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να κινηθούν μαζικά προς την κεντρική κινητοποίηση. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης.

Τέλος, στις 10:30 εργατικές συλλογικότητες και σωματεία βάσης δίνουν ραντεβού στην Καμάρα, πριν ακολουθήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους.

Στα κεντρικά αιτήματα των εργαζομένων βρίσκονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι αυξήσεις μισθών και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, η προστασία των δημόσιων αγαθών, καθώς και ο αγώνας για αξιοπρέπεια και σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Κλειστοί σταθμοί στο Μετρό Θεσσαλονίκης – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Κλειστοί θα παραμείνουν από τις 9:00 το πρωί έως τις 16:00 το μεσημέρι, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση της Thema, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης των εργαζομένων, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της γραμμής.

Με προσωπικό ασφαλείας θα κινηθούν τα αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ, λόγω 24ωρης απεργίας που κήρυξε το συνδικάτο εργαζομένων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα διατεθεί προσωπικό ασφαλείας για τη δρομολόγηση 50 λεωφορείων ενώ κανονικά θα εργαστεί η υπηρεσία εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. και η νυχτερινή γραμμή του αεροδρομίου (Ν1).

Τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης από την πλευρά τους θα κινηθούν με ωράρια αργιών και Κυριακών βάσει του προγράμματος του ΟΣΕΘ.