Θεσσαλονίκη: 5χρονος ακρωτηριάστηκε στο δάχτυλο κατά τη διάρκεια διαλείμματος στο νηπιαγωγείο – Πώς συνέβη το ατύχημα

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης, 30 Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ένας 5χρονος να μεταφερθεί με ακρωτηριασμό δαχτύλου στο νοσοκομείο.

Το ατύχημα έγινε γύρω στις 11:30 κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος σε νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας voria.gr, ο 5χρονος είχε τοποθετημένο το χέρι του στην πόρτα, όταν κατά τη διάρκεια παιχνιδιού, άλλος μαθητής την έκλεισε.

Αποτέλεσμα ήταν να ακρωτηριαστεί ο δείκτης του παιδιού και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου υπεβλήθη σε επέμβαση συγκόλλησης.

Η εισαγγελέας έχει ζητήσει την υποβολή του προανακριτικού υλικού για την υπόθεση.

