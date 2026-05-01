Θανατηφόρο τροχαίο στη Μεσσηνία: Νεκρός ένας 21χρονος – Δύο σοβαρά τραυματίες

Θανατηφόρο τροχαίο στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στην περιοχή, Άγιος Φλώρος. Ήταν στις 11 το βράδυ, όταν ένας 21χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε και προσέκρουσε σε άλλο αυτοκίνητο με οδηγό έναν 55χρονο.

Αποτέλεσμα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των 3 Ρομά, με τον έναν να χάνει τη ζωή του σήμερα το πρωί. Ο οδηγός του οχήματος διακομίστηκε στο Θριάσιο, ενώ ο τρίτος 21χρονος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αφού ένα νεαρό άτομο είχε εγκλωβιστεί στο όχημα.

Από το άλλο όχημα, ο 55χρονος οδηγός και η 53χρονη συνοδηγός τραυματίστηκαν ελαφρά.